Apenas comenzada su atareada gira por el fin de semana largo, el cumbiero más popular entre los jóvenes decidió cancelar a última hora su concierto en el estadio de Juventud Pueyrredón, Venado Tuerto. Para darle una explicación a aquellos que pagaron la entrada, los organizadores del evento aseguraron que la lista de exigencias de L-Gante era imposible de cumplir y no quedó otra opción que suspender el evento. Así estalló la polémica.

A través de su cuenta oficial de Facebook, Oneblood Music Incorporated informó al público de la suspensión del evento, explicando que "por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, y siendo este víspera de feriado nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos".

"Por eso estamos obligados a suspender el recital que se iba a llevar a cabo el día 9 de octubre de 2021 en la ciudad de Venado tuerto", agregaron los organizadores venadenses la tarde previa a la fecha. Al mismo tiempo, aclararon que para la devolución de las 4.500 entradas vendidas, la gente deberá contactarse con sus vendedores. "Las mismas se llevarán a cabo desde el día martes 12/10/2021. Sepan disculpar las molestias ocasionadas", cierra el escueto comunicado.

.

Luego del anuncio, las redes sociales explotaron de indignación pero también de teorías, con fans del popular artista preguntándose qué tipo de demandas provocaron el cierre del evento. Sin ir más lejos, salió a la luz en las redes su infame lista de requerimientos, que rápidamente se hizo viral.

La lista de pedidos que L-Gante presentó un día antes del show en Venado Tuerto.

A raíz de la polémica, el cantante alzó la voz y limpió su nombre respondiendo una de las publicaciones en las redes. "Gente, eso de Venado Tuerto es ‘chamu’ (sic)", comenzó. "Se debe a que EL CHANTA de el organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo", afirmó el cantante de la "Cumbia 420", cerró.

Y respecto a la lista de requerimientos, aclaró: "Una que yo no escabio y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta". Entre los pedidos más comunes como micrófonos y agua para el camarín se destacan las demandas por una PlayStation 4 o 5 con una TV de 55 pulgadas para el camarín, con los juegos de Fifa y Call of Duty incluidos. Con respecto a las bebidas alcohólicas, había pedido wisky JW black (no red) y botellas de Champagne Baron B Rosé o Moet Rose, todas de un alto costo económico.