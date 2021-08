La muerte de Enrique Chalar, músico que bajo el seudónimo de "Pil Trafa" fue pionero y figura del punk en nuestro país los años `80, como cantante, compositor y líder de Los Violadores, dejó un gran dolor no sólo entre los amantes de su música, sino también de aquellos colegas que decidieron homenjearlo en las redes sociales.

Al conocer la notica, su antiguo compañero Stuka escribió en su cuenta personal de Facebook: "Y no lo puedo creer, fuck! no se qué decir, hacer o pensar, se fue el compañero de la vida, el partenaire de las mejores y más gloriosas batallas. Espero que tengas lo que te mereces en el más allá… del bien y del mal. Mis sinceras condolencias para Claudia y para Ian. QEPD Enriquito querido!!!".

Otro de los que decidió dedicarle unas líneas al cantante ha sido Juan Carlos Kreimer, quien escribiera un libro junto al ex cantante de Los Violadores, que posteó en Facebook que "Pil, te fuiste de golpe, no tengo palabras para expresar lo que siento, y eso que le pusimos montones de palabras a nuestro encuentro. Nunca olvidaré nuestras charlas en las piletas de Aguas Calientes, o sentados en Machu Pichu, o cuando veníamos a casa y jugábamos a teclear lo que se nos iba ocurriendo. Gozaba tanto esos momentos como la primera vez que te escuché en el Auditorio Kraft como la última en el Luna. También te pensé mucho ultimamente y releí las canciones que dejaste debajo de lo que decían tus canciones... Y ahora pegas este salto...".

En tanto, Juanchi Baleirón, cantante del grupo Los Pericos escribió en su cuenta de la red social Twitter que "Adiós Enrique, gracias por tu energía, inspiración y tu actitud Para siempre PilTrafa Violadores".

Otro referente del rock nacional, Ricardo Iorio, también tuvo un momento de dedicación para el cantante que falleció el viernes en la ciudad de Lima a los 62 años: "Este muchacho empezó con nosotros y llegó hasta acá. QEPD. Sin Pil Trafa no habrá más Los Violadores. Vivan, que mañana no sabemos si despertamos".

En tanto que Fernando Ruiz Díaz, ex cantante de Catupecu Machu y actual de Vanthra, publicó: "No puedo creerlo. No se puede creer esta época demencial que si la dejás te destruye. Escribí esto cuando se fue recientemente Palo Pandolfo y vuelvo a pensar lo mismo. Basta, la puta madre. Se fue Pil. Se fue Pil Trafa. Se fue otro de mis héroes. Adiós guerrero. Buen viaje, apenas llegues al otro lado toquen con Gabi y el supergrupo ' Fuera de Sektor'".