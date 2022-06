Muchas veces, las redes sociales suelen ser un terreno para realizar descargos, quejas, denuncias y para compartir todo tipo de información de actualidad, especialmente en Twitter.

Además, son muchas las personas que las utilizan para hacer “catarsis virtual”, y relatar situaciones personales con el fin de desahogarse y leer la opinión de los usuarios.

Es el caso de una joven tuitera de nombre Daniela, y usuario @Dani_iozzia, quien expuso con lujo de detalles cómo fue engañada impunemente por su ex novio, después de haber recibido un mensaje de la tercera en cuestión.

“Le di una casa, trabajo, lo mantuve económicamente más de un año, le di todo, hasta lo que no tenía, y el hijo de mil... agarraba mi plata y se iba al telo con otra”, relató Daniela, dejando a la vista su angustia.

La joven dijo sentir asco, y tener la sensación de haber convivido con un “total desconocido”, hasta reveló que empezó a ir a terapia para ser “mejor novia”.

“Padecí ataques de pánico, ansiedad, depresión, lastimarme, porque siempre me hacía saber que yo no era suficiente y se podía ir en cualquier momento”, escribió. Según relató, su ex la trataba de “loca” cada vez que preguntaba algo. “Nunca sean así de soretes”, continuó.

El crudo relato de la joven engañada.

Para cerrar el hilo de Twitter contó: "Lo más gracioso es que el chabón se hace limpiezas porque le sale todo mal. Literal está re yetado jajaja. Hijo de... si sos una basura ¿Qué te va a salir bien? Todo vuelve así que acostúmbrate a vivir en la mier..."

Con casi 50 mil “me gusta”, el posteo generó un debate profundo acerca de los vínculos sexo afectivos actuales, con más de 1500 comentarios.

“Dejen de entregar cuerpo y alma a un tipo, no digo que todos sean malos, pero piensen como ellos, no pierdan su individualidad, el amor verdadero está en los amigos, hijos... no busquen reciprocidad donde no hay, los hombres están chipeados de otra forma”, comentó una usuaria, tajante.

Por otro lado, otra chica se puso de su lado y le dedicó: “No podemos dejar de ser nosotros por miedo a que el otro nos lastime. Yo soy esta y vengo con este cuerpo y esta alma y no soy tibia, voy con todo. Si el otro es un hdp, aprendo para la próxima, pero nos rearmamos y vamos con todo igual. No seamos menos por miedo jamás!”.

Para culminar con una serie de comentarios de chicas que habían pasado por situaciones muy similares, una usuaria comentó: “Leyendo un poco los comentarios parece que varias estuvimos con el mismo hombre o ¡¿qué caraj...?!”.