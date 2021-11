Varios rumores de romance son con los que ha tenido que lidiar Mariano Martínez a lo largo de toda su carrera como galán argentino. Desde los que fueron ciertos, como Juliana Giambroni (madre de sus dos hijos), Lali Espósito (una de sus relaciones mas mediáticas) y Camila Cavallo, madre de su hija Alma, hasta los que no. Pero desde que terminó su última relación, pocas se le han conocido y todo lo que trascendió de su vida privada fueron sus bailes en TikTok, que generaron una catarata de memes y GIFs en las redes.

Despues de un largo tiempo de soltería, un nuevo rumor de romance llegó a su vida. Se trata de Lourdes Puppi (25), una exparticipante de Combate, quien admitió "que se vieron varias veces". Además, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, aseguraron que la pareja fue vista cenando en la ciudad de Buenos Aires y luego se dirigieron hacia la casa del actor.

Pero ella se encargó de salir a desmentir a "Intrusos". "Nos vimos varias veces, pero no estoy de novia con nadie", contó Puppi y prosiguió: "Salimos juntos del boliche. Mariano con su manager, y yo con mi amiga. Nos saludamos afuera, y después cada uno se fue a su casa".

Luego, con mucho respeto y consideración, la modelo concluyo: "No quiero generarle incomodidad a Mariano. Me pareció raro que salga todo esto ahora. No quiero que hablen cosas que no son". A la par, desde que bailó la salsa de a tres con Luciana Salazar, también se lo vinculó sentimentalmente con ella. Pero todo quedó en un rumor y ninguno de los dos habló al respecto.

Recordemos que el actor durante el 2021 ha dado que hablar por sus videos en las redes sociales y ha sido víctima de burlas, memes y GIFS en las redes. Hace poco, compartió en su cuenta oficial de TikTok un video en el que hace muecas y gestos sin quitar la vista de la cámara del celular en modo selfie, que indudablemente extrañó a varios.

Fiel a su perfil actoral, el artista se grabó desde el asiento del conductor de su auto, lookeado con su traje de Taekwondo, y escuchando la canción “Entre nosotros” de Tiago PZK y LIT killah, que habla sobre un desamor, la cual interpretó mientras cambiaba constantemente de planos, sacudía sus largos cabellos y practicaba distintas expresiones. Este, junto a "Crimen" (video donde se puso en primer plano imitando la voz de Cerati) son de sus videos mas recordados con mas cantidad de memes y Gifs.