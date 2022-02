Faltan muy pocas horas para San Valentín y las parejas cada vez se muestran más en las redes sociales para celebrar el amor. Por eso, todo lo que tenga que ver con la fecha es un buen momento para contarlo.

Hace unos días un usuario de Tik Tok compartió un video en el que se escucha la voz de su abuelo al enterarse que su nieta tenía novia. "lo mejor qué hay��", escribió @camiii.gq en la app de videos.

.

Al comienzo del clip, la jóven puso: "ok pero la reacción de mi abuelo cuando se entero que tenía novia y era lesbiana". Luego aparece la voz del tierno señor que decía "esta mañana tu papá me contó cuando ibamos a buscar el auto de que estas de novia". Con una voz muy especial y emocionado el abuelo felicitó a su nieta por formalizar su relación amorosa. "Te felicito y como me gusta que estés felíz hija".

El abuelo no podía estar mas contento por la felicidad de su nieta. "Que alegría me dio madre saber que mi nieta más grande está de novia hija mía, que alegría hija".

.

Al final, le pidió que cuando ella pueda se la presente a su novia para poder conocerla. "Te pido que cuando puedas madre mía me la presentes hija porfavor te lo pido hija, estoy muy contento, muy contento", dijo el abuelo.

Para cerrar su audio se despidió diciendo: "te mando un beso enorme, enorme, enorme Camuchota del abuelo, te quiero tanto".

La nieta del abuelo famoso, escribió en los comentarios que su abuelo estaba "llorando de la felicidad en el audio".

El video se viralizó en las redes, tuvo más de dos millones de likes y 35.000 comentarios. Los usuarios quedaron muy emocionados por la ternura de este abuelo. La forma en la que le habla a su nieta es tan dulce que muchos seguidores lo hicieron saber en comentarios.

"Me largué a llorar, que bueno que tu abuelo te apoye", comentó una chica. "Tremenda preciosura de abuelo", escribió otra seguidora.