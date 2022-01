"Gordi, sabes qué, me parece que está para el 69 hoy", le dice una mujer a su pareja mientras que ambos están tirados en la cama. La chica tenía la clara intención de tener una buena noche de sexo, pero la respuesta de su compañero la dejó con la boca abierta.

No cabe duda que la red social asiática, TikTok, se convirtió en la actual cuna de los virales. Debido a su gran diversidad temática, los videos de la app se vuelven tema de conversación muy rápidamente. Marcan tendencia de las cuestiones más graciosas e insólitas de la red.

TikTok ha superado los mil millones de usuarios.

Juanchi Guzzo, quien es dueño de la cuenta de TikTok, subió a la red el video de la propuesta sexual de su mujer. En él se puede ver una escena cotidiana de la convivencia. La pareja estaba descansando en la cama mientras tomaban unos mates cuando la conversación se tornó un tanto hot.

"Gordi, sabes que, me parece que está para el 69 hoy", le dice una mujer a su pareja. El hombre la mira y le dice "No, no lo puedo creer", la joven anonadad lo mira sin entender. Entonces el muchacho concluye "Le jugué al 78, no sabía que tenías una corazonada. Si sale el 69 me muero".

La indignación de la mujer fue al instante, sin embargo, se hizo viral la sorpresiva respuesta. El video tiene más de 56 mil reproducciones y cientos de comentarios graciosos y algunos preguntando por la ingenuidad del hombre. Además, que un montón de parejas hicieron "duo" con el video (imitaron la situación).

Juanchi se dedica a la comedia y su mujer lo apoyó siempre, pero nunca se imaginaron que un video tan "inocente" (que no tiene tanto despliegue artístico) iba a ser tan bien recibido por los usuarios de TikTok.

A veces las indirectas no se captan, pero se hacen virales. La pareja no habrá tenido la noche de sexo que esperaba la mujer, pero ¿le acertó el hombre a la quiniela?