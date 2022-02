A mediados de enero, las redes sociales se enternecieron con el video de una propuesta de matrimonio muy particular: sentada en una cama, una mujer rubia abre una caja de papas fritas para encontrar "¿Te querés casar conmigo?", escrito en la tapa de cartón. Este San Valentín, cronica.com.ar reconectó con Lourdes y Nahuel para conocer la historia de amor que se hizo viral.

"No lo podía creer", dice Lourdes Dahiana frente a su teléfono. Es la primera vez que ella comparte su lado de la historia, demasiado tímida para hablar con las decenas de radios y canales que contactaron su casa en Corrientes cuando el video de la propuesta se volvió viral. "Decidí subirlo a las redes porque yo estaba muy feliz, quería que la gente viera lo feliz que yo estaba", agrega, sonriendo. "Al otro día, me levanto y estaba por todos lados".

.

Para llegar a esa caja de milanesa con papas fritas la pareja pasó importantes altibajos, pero su historia de amor comenzó como cualquier otra. En medio de una pandemia global, en la casa de Nahuel, sobre una mesa repleta de naipes: "Yo no sabía jugar a las cartas y él me enseñó, re buena onda. Jugamos un rato y hablamos".

Tan simple como eso. A ella le pareció atento, a él le pareció hermosa. Él subió una foto a sus historias de Instagram, ella le respondió con un corazón. A las pocas semanas estaban viviendo juntos. Más de un año después, Lourdes describe la relación como "sana, demasiado sana". "Es demasiado bueno", afirma, aclarando que no lo dice "solo porque es mi novio". "Pasamos muchas cosas y tengo todos recuerdos lindos con él". Y qué de cosas pasaron.

La tragedia

El 23 de enero de 2021, Nahuel Pedemonte recibió un balazo en la nuca de parte de un expolicía en la Ciudad de Corrientes. Nahuel logró salvarse, pero el disparo le dañó la columna y lo dejó en silla de ruedas. Para el 23 de enero de 2021, Nahuel y Lourdes no estaban en pareja: "Yo ya no era más la novia de él, nos habíamos separado", confiesa ella.

Al momento de la tragedia, Lourdes estaba trabajando en un centro de atención telefónica. Sus empleadores obligan a los recepcionistas a dejar sus teléfonos personales en una caja durante el turno de trabajo, pero justo ese día Lourdes decidió esconder su celular en el baño. "Cuando voy a revisarlo había un montón de mensajes que a Nahuel le habían pegado un tiro. El primer mensaje que leí decía 'a Nahuel le mataron'".

Lourdes acompañó a Nahuel "desde el día uno". (Instagram: @lourdes_dahi.ok)

Cuando finalmente logró procesar lo que estaba leyendo, cayeron las lágrimas. En ese momento, no importó la distancia, la pelea, el trabajo ni las condolencias. Como pudo, se acercó a su superior a pedirse el día para dirigirse al hospital, porque "le habían pegado un tiro a mi novio".

La primera noche que Nahuel pasó en el hospital, Lourdes le escribió una carta. "Levantate de ahí que cuando te levantes quiero preguntarte algo". Sería Nahuel quien le haría esa pregunta a ella, meses después de su salida del hospital, pero en ese momento Lourdes solo tenía su fe en el amor de su vida. "Del día uno estuve, hasta ahora", cuenta Lourdes, enfatizando con el dedo. "Me iba todas las noches, todos los días, por más que no se le podía ver yo estaba".

Así, entre días de visita al hospital y paquetes de comida cuando no podía acercarse, pasaron meses. Después de dos altas y dos colapsos que lo regresaron al hospital, Nahuel regresó a casa y, poco a poco, comenzó a reconstruir su vida con Lourdes a su lado. "Su recuperación yo la vivo muy feliz. Ahora yo estoy muy feliz porque él está pudiendo hacer cosas que antes no podía", confiesa Lourdes. Ponerse una remera, calzarse las zapatillas, moverse de la silla de ruedas a la cama; cada pequeña victoria se celebra como un mundial.

"Por eso tenemos también mucha fe de que podrá volver a caminar", acota Lourdes. "Porque él pone toda su voluntad para salir adelante".

"Le pidió casamiento con una caja de milanesa con papas fritas"

Lourdes no puede evitar soltar una sonrisa cuando comienza a hablar de la propuesta. "No me esperaba la propuesta, pero sí habíamos hablado", aclara a cronica.com.ar, agregando: "Cuando estaba en la sala hablamos, y quedó ahí". Cinco meses después, Nahuel contactó con una rosticería de confianza, escribió el mensaje, prendió la cámara y esperó el "sí".

Si bien ambos están más que seguros de su decisión, la boda tendrá que esperar algunos meses, informó Lourdes: "Los planes de la boda todavía no hablamos porque él no está tan bien, hay días que tiene mala presión, que si lo movemos mal se desmaya, y yo quiero que el día de la boda él esté bien y que lo disfrute como todos". A pesar de esto, ella está decidida: "Este año nos casamos", afirma con firmeza.

Mientras tanto, Lourdes cumple su promesa de hacer más lindos recuerdos junto a su prometido. Recientemente, la pareja tomó un viaje sorpresa junto a su familia a Iguazú, un detalle que Lourdes organizó para sorprender a su pareja. Nahuel lo aceptó emocionado, y le preguntó a su prometida, como lo había hecho tantas otras veces, cómo es que seguía a su lado. Para Lourdes, es la respuesta más simple del mundo: "Para mí sigue siendo el mismo de antes".

En medio de un juicio al expolicía que dejó a Nahuel en silla de ruedas y la búsqueda de un centro de rehabilitación donde ayudar a ponerlo de pie, Nahuel y Lourdes encuentran tiempo para las cosas más simples e importantes de la vida: el uno y el otro. "Hoy se encuentra súper bien, lo único que necesita es una rehabilitación", cuenta Lourdes. "Donde sea, yo le voy a acompañar".