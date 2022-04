A 40 años de la Guerra de Malvinas, la cual enfrentó a la Argentina con Inglaterra en 1982, miles de ex combatientes que pusieron su vida en juego para defender al país fueron homenajeados. Sin embargo, no todos fueron reconocidos como tal.

Francisco Nutti, periodista y editor de este medio, aprovechó el 2 de abril para pedir la inclusión de los veteranos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, donde participó su padre, para que se los reconozca como ex combatientes.

El padre de Nutti fue soldado dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), lo que significa que participó de la guerra cumpliendo funciones desde el continente, sin ser enviados concretamente a las Islas Malvinas. Además, según indicó La Opinión Austral, fue parte de las operaciones que se realizaron en la localidad santacruceña de Piedra Buena.

El reconocimiento también para mi papá, injustamente no reconocido al igual que otros ex combatientes que defendieron objetivos militares y bases áreas dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto bélico de 1982. @ConcertaTOAS pic.twitter.com/aAgrc5KQDQ — Francisco Nutti (@franNutti) April 2, 2022

Fue el propio comunicador quien se encargó de hacer el reclamo en su cuenta de Twitter. "El reconocimiento también para mi papá, injustamente no reconocido, al igual que otros ex combatientes que defendieron objetivos miliares y bases aéreas dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto entre Argentina e Inglaterra de 1982", redactó.

"Durante la guerra hubo 17 muertos en el territorio continental, reconocido como parte del teatro bélico. Desde allí se abasteció a las fuerzas en el frente, se lanzaron los ataques contra la flota real, se trató a heridos que eran evacuados de las islas, se interceptaron comunicaciones enemigas y se rechazaron avances británicos", agregó.

.

Este pedido fue acompañado por los ex combatientes del TOAS, quienes durante el pasado 2021 iniciaron su causa. Mediante la denominada “Ruta del TOAS”, busca recorrer lugares en donde se desplegaron tropas durante la guerra, para visibilizar a los ex combatientes no reconocidos y a sus respectivos pedidos. Mal nos les fue, ya que el proyecto fue ingresado al Congreso de la Nación.

Luis Nutti, ex combatiente no reconocido de la Guerra de Malvinas

Nutti cumplió tareas desde continente durante el conflicto bélico de 1982.