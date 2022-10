La famosa conductora Mariela Fernández participó del ciclo Seres Libres que conduce Gastón Pauls por Crónica HD y relató todo lo que le costó atravesar la muerte de su padre. Desde la depresión y la internación, hasta la adicción por una droga que la afectó en lo profesional y en lo económico. “Cometí el error de tapar el dolor con marihuana”, resumió.

Durante la entrevista exclusiva, la comunicadora comenzó con la definición de la depresión: “Se siente como un estado de infierno en el que uno se acostumbra a estar ahí”. “Pero bueno, se puede salir”, aclaró.

En ese sentido, Fernández apuntó para el público: “Que la gente se anime a pedir ayuda si no está pasando una situación buena”.

Ante la pregunta del conductor, la periodista sumó que la depresión es: “Oscuridad. Sin sentido”. “El perder el gusto y el entusiasmo por la vida. No tener un objetivo, el no tener nada, teniéndolo todo”, agregó y puso ejemplos.

Así también aclaró que es “un error” lo que hacen varias personas que intentan ayudar. “Esos que te dicen ‘si tenés laburo, está tu hija divina, te va re bien’”, mencionó y explicó: “Sí, tengo todo para estar bien. Pero no pasa por una cuestión de tenerlo, sino de ser”.

Más tarde, la periodista detalló el origen de su situación: “A mí se me muere mi viejo y yo no hago el proceso de duelo. Muchos cometemos ese error. Lo quise esquivar, lo tapé con laburo”. “Al año terminó explotando en un stres post traumático que yo lo defino como depresión”, consideró.

La marihuana y el trabajo: incompatibles

Por otra parte, Mariela resumió lo que considera su equivocación más grande: “Hice abuso de la marihuana, cometí el error de tapar el dolor con ese recurso, que en exceso no es para nada bueno”. “Me anestesié fumando por un año hasta que la olla explotó”, completó.

“Y me anestesié con laburo, pero después empecé a dejar trabajos. Porque el cuerpo no me daba, porque comía poco, no dormía”, enumeró entre varios episodios cotidianos que la afectaron.

Además, la comunicadora reveló: “Para mí fue un problema la marihuana porque llegó un momento en el que estaba totalmente… zombie. Era un ente, porque imaginate, estaba todo el día fumada porque no soportaba la pérdida de mi viejo”.

Por todo esto, mencionó que “llegó un momento en el que no eran compatibles”. “No podés vivir fumado en este laburo, somos comunicadores”, indicó ante la pregunta de Pauls.

“Era una gran oportunidad, profesional y económica, la perdí por fumar”, enfatizó la conductora de varios ciclos en la señal C5N. “Me tuve que bajar de varios programas. Llegó un momento en el que no podía más. Aprendí a ponerme un límite”, remarcó.

La internación de Mariela Fernández

Durante otro tramo de la entrevista, Mariela apuntó que padeció una crisis antes de un programa en vivo y recibió el apoyo de su hija y que junto a su psicoanalista determinaron que “lo mejor era una internación”.

“Estuve 26 días internada, para hacer un 'parate' e iniciar un tratamiento psiquiátrico. A mí me costó mucho porque está mal visto”, describió y agregó que “están los dolores físicos y los del alma”.

“En el tratar el dolor por la muerte de mi padre, obviamente aparecieron otras cosas, y me di cuenta de que no me estaba cuidando yo”, sumó en su análisis.

“En esa oscuridad, por más ayuda que recibas, psicológica, psiquiátrica, familiar o de los amigos, lo fundamental es que vos te saques de ahí”, recomendó al público.

De esta forma, Fernández completó su consejo: “Hay que darle lugar a la tristeza, no tenerle miedo a atravesar el dolor. Le escapaba al dolor y al escaparle al dolor me la terminé dando de frente contra la pared”.

“Con la depresión sé que está latente, que es algo que no sé si se resuelve, no sé si ‘se cura’. Pero si se puede convivir con esto”, concluyó la conductora.