El Mundial de Qatar "está a la vuelta de la esquina" y en el planeta fútbol hay 32 ilusiones en marcha, es decir, ser campeones del mundo. Sin embargo, son pocos candidatos fuertes que presenta en certamen, ya que el nivel entre las selecciones de renombre es parejo y todo podría definirse por sus nombres propios. Ahora bien, resulta difícil arriesgar quién se quedará con la corona que en Rusia 2018 obtuvo Francia.

En ese contexto, un corredor de bolsa con gran porcentaje de aciertos apeló a un modelo que predice quién ganará el próximo Mundial. Se trata de Joachim Klemen, estratega de Liberum Capital Ltd. y con más de 20 años trabajando en servicios financieros, quien hizo pública su hipótesis hace unas horas.

Para llegar a la predicción, el modelo de Klement contempla la fortaleza actual del equipo, pero también otros elementos que no tienen que ver con lo futbolístico, como las variables socioeconómicas. Según su experiencia en otras investigaciones, dichas variables afectan la perfomance de un conjunto de fútbol internacional, tales como la población o el PBI. Aunque también en el cóctel incluye condimentos vinculados con “el azar”, según planteó en la citada entrevista.

Además, se jactó de haber dado en la tecla en los Mundiales de 2014 y 2018, cuando asegura haber anticipado que Alemania ganaría en Brasil y Francia en Rusia. Y en 2022, el corredor cree que la selección argentina capitaneada por Lionel Messi se consagrará tras vencer en la final a Inglaterra.

Mundial de Qatar: viento a favor

Es más: Klemen planteó que la Albiceleste eliminará a España en semifinales antes de dar el golpe en la definición y ganar la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, luego de los triunfos en Argentina 1978 y México 1986.

Es habitual que varios bancos de inversión hagan sus predicciones antes de las grandes gestas deportivas a partir de los modelos que utilizan en sus trabajos diarios. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, advirtió el agente, por si falla su anticipo.

No obstante, los fanáticos de la selección argentina se emocionan con la posibilidad de ver a Messi campeón en su quinto Mundial, y después de la decepción de 2014, cuando los entonces dirigidos por Alejandro Sabella tropezaron en la final frente a los germanos. Ni hablar si se da en una definición contra Inglaterra, en un duelo con la rivalidad como principal condimento.

Es que son muchos los duelos de alto impacto que protagonizaron en Mundiales. Desde el polémico cruce por cuartos de final del certamen en 1966 que ganaron los locales con un controvertido arbitraje, pasando por la mítica actuación de Maradona en el 2-1 en México 86 (con “La Mano de Dios” y el mejor gol de la historia de las Copas Mundo), los penales en Francia 98 con la expulsión de Beckham y el triunfo de los Tres Leones en Corea-Japón 2002, competencia en la que la Albiceleste quedó afuera en la fase de grupos cuando arribó como favorita.

Además, ambos seleccionados atraviesan una interesante actualidad: Argentina viene de obtener la Copa América tras superar a Brasil en el Maracaná en 2021 e Inglaterra llegó al último partido en la Eurocopa del año pasado, en el que tropezó desde los 12 pasos frente a Italia. Ambas plantillas ostentan figuras de primer nivel, como para animar un gran espectáculo en la final, si se cumple el vaticinio de Joachim Klemen.