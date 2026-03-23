Murió Cristina, la "Abuela Lalala" que se hizo famosa en el Mundial de Qatar 2022

El barrio porteño de Liniers despidió con tristeza a una de sus vecinas más queridas. A los 79 años murió Cristina Mariscotti, conocida popularmente como la "Abuela Lalala", una figura que se volvió famosa durante el Mundial de Qatar 2022 y que terminó ganándose el cariño de los hinchas de todo el país.



Aunque el fallecimiento ocurrió a comienzos de marzo a causa de una insuficiencia cardíaca, la noticia se conoció en las últimas horas y generó una fuerte conmoción entre vecinos y fanáticos del fútbol que la habían adoptado como un símbolo de alegría durante la histórica consagración argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Su historia de popularidad inesperada comenzó en diciembre de ese año, cuando un grupo de jóvenes que celebraba los triunfos de la Selección en la esquina de Caaguazú y Andalgalá empezó a dedicarle un canto que rápidamente se haría famoso: "¡Abuela, lalalalalá!", entonado con la melodía de la canción Go West.

Cada vez que Cristina salía a saludar o a sumarse a los festejos, los chicos repetían el cántico. Uno de esos momentos quedó registrado en video, trascendió las redes y cruzó fronteras. Con el tiempo, su casa se transformó en un punto reconocido del barrio, al punto de aparecer señalada incluso en Google Maps.

El barrio de la "Abuela Lalala" figura así en Google Maps.

¿Quién era Cristina, la "Abuela Lalala"?



Más allá de la fama repentina que le dieron las redes sociales, Cristina nunca dejó de ser una vecina sencilla y querida. Había nacido en 1946 en el barrio porteño de Almagro, aunque prácticamente toda su vida transcurrió en Liniers, adonde se mudó cuando tenía apenas dos años.

Fanática del fútbol y seguidora de Boca, también era muy cercana a la comunidad de la parroquia Parroquia San Enrique. Otra de sus grandes pasiones era la radio: participaba con entusiasmo en talleres culturales del barrio y disfrutaba intervenir en programas y actividades comunitarias.

Tenía además sus propias cábalas futboleras: prefería no ver los partidos de la Selección porque creía que así traía suerte. Sin embargo, sí tenía un deseo pendiente: que alguna vez un mensaje suyo llegara a Lionel Messi.

Murió Cristina Mariscotti,, la "Abuela Lalala".

La consagración en Qatar coincidió, además, con un momento especial para el barrio: el 150° aniversario de Liniers, lo que unió en una misma celebración dos de las cosas que más quería.

En los últimos años atravesó momentos difíciles. En julio de 2024 fue víctima de un violento robo en su casa, un episodio que deterioró su estado de salud. Finalmente, fue internada en el Hospital Santojanni, donde murió acompañada por sus hermanas y sobrinos.

A pocos días del inicio del próximo Mundial, el recuerdo de Cristina seguramente vuelva a tener presencia en las calles del barrio.