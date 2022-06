La panelista Nati Jota se convirtió en tendencia en las redes sociales por sus polémicos dichos al aire de Nadie dice nada (Luzu TV) donde aseguró que no invita a sus amigas más "perrotas" a la hora de salir por miedo a que abarquen la atención masculina.

Durante el programa, los panelistas comenzaron a debatir sobre un planteo enviado por los oyentes, quienes preguntaron lo siguiente: "¿Qué decisiones tomaste que te hayas arrepentido?". La charla se derivó a la dinámica que cada uno de los integrantes del piso tenía en las redes y Flor Jazmín Peña sugirió que, a veces, puede ser que alguien puede no etiquetar a otro por ser más lindo.

"Re puede existir eso. Porque sabés que puede sumar seguidores. ¿Nunca te pasó de decir por qué no me etiquetó acá?", sostuvo la panelista. Fue entonces que Natalia Jersonsky, de 28 años, lanzó la frase que la dejó en el ojo del huracán en las redes sociales: "La de no etiquetar no la hice, pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera".

Las reacciones en la mesa ante la polémica frase fueron inmediatas, entre incredulidad y vindicación: "¡No, no, no! ¡Mentira!", exclamó el conductor Nico Occhiato. "¿Viste? Amo que lo admita", agregó Peña. "No la voy a acompañar nunca más a ningún lado, por las dudas", acotó con humor Valentina Iúdica.

Occhiato volvió a dirigirse a Jota, buscando más explicaciones detrás del insólito dicho: "Pará, vos tenés que ir a un lugar donde sabés que hay alguien que te gusta y decís 'a ella no porque es más linda que yo'?", cuestionó y ella aclaró que no era tan así, pero que no lleva a esa "amiga perrota" en ese tipo de situaciones:

"Todos tenemos una amiga que es la perrota, que no solo está buenísima, diosa, potra, sino que es muy seductora, casi calienta pijas... 'A vos no te llevo...' llegás al lugar y sabés que el chabón va a gustar de ella". "No puedo creer lo que estás contando. ¡Me parece sensacional!", fue lo único que atinó a decir, visiblemente sorprendido, Occhiato.

La periodista fue destrozada en las redes sociales por su polémico dicho

El público despreció a la influencer por el polémico dicho.

El fragmento del programa con la frase de Jota llegó a Twitter, donde comenzó a llamar la atención y muy pronto terminó viralizándose, llevando el nombre de la escritora y panelista a las tendencias de la red social. Jota recibió cientos de críticas sobre su dicho por parte de los internautas:

"Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga, y los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de m... y todas minas envidiosas y resentidas", tuiteó @aldanapizzi en una de las publicaciones más populares del debate digital.

A lo que le respondieron: "Una inseguridad enorme tenés que tener para ser tan forra". "Pero encima lo dijo con tanta seguridad y convencida de que todas lo hacemos, no mami estás mal de la cabeza...", fue por más esa joven. "Está rota la Naty Jota", acotó otra usuaria de la mencionada red social haciendo un juego de palabras con el nombre de la panelista.

Como no podía ser de otra forma, tampoco faltaron los memes que comentaron con humor el polémico momento viral protagonizado por Jota, quien lejos de renegar de su dicho publicó el clip con su frase a su cuenta de Instagram: "Lo dije o lo pensé???? 'Te quiero como amiga para no llevar a las previas' nuevo concepto desbloqueado", señaló la influencer.

