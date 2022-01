La ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra se convirtió en viral a partir de la noticia de la cancelación de un casamiento a través de un pasacalles instalado en una plaza. Solo se sabe que el destinatario se llama Nicolás y que su apellido empieza con S.

Esto sucedió porque la novia llegó al límite de su paciencia esta semana y tomó la decisión de dejarle un contundente cartel en el que le anunció a su prometido: "Nicolas S. ya no hay boda seguí gastando tu plata en beber con tus amigos ni vengas a mi casa".

.

Como es de imaginar, el alboroto fue muy grande y provocó que negocios de Santa Cruz de la Sierra se unieran en un proyecto común. Decidieron sumar esfuerzos para ofrecfer y prestar su apoyo público a "Nicolás S." En este caso no para ayudarlo a gastar su dinero en bebida y amigos, sino para apadrinarlo en su boda.

Le ofrecieron servicios de música, diseñar las invitaciones, preparar la torta y hasta le brindaron el boliche. Todas estas fueron las ofertas que recibió según el sitio El Deber de Bolivia.

Sin embargo, a pesar de tanta generosidad, ya han pasado varios días desde que el pasacalles se volvió viral y el tal Nicolás S. no aparece (al menos públicamente, no se sabe si fue a la casa de su ¿ex? prometida), así que pareciera que no hay muchas opciones de reconciliación y que no haya una boda en puerta.

Otra historia de desamor en un pasacalles

La semana pasada, un pasacalles muy particular, en el que se acusaba a un hombre de infiel, sorprendió a los vecinos de barrio Ampliación San Fernando, en Córdoba, Argentina. Por lo llamativo del cartel, que es de gran tamaño, y por el mensaje que contiene, la historia se terminó haciendo viral.

En el cartel, que está fuertemente amarrado y a vista de todos, como para que no haya posibilidad de que el mensaje pase por alto, se lee el nombre y apellido del sujeto involucrado y una dura acusación: “Practica poliamor y no te avisa. ¡Cuidado! Es un mentiroso, manipulador y farsante”. Como si esto fuera poco, la leyenda termina con un espectacular remate al final del mensaje: “Gracias, igual, porque ahora somos amigas. Besito”.

El cartel fue colgado en la intersección de calles Ernesto Bosch y avenida Belardinelli, de barrio Ampliación San Fernando. Las redes sociales publicaron la foto del particular cartel que no tardó en viralizarse y llenarse de mensajes de los seguidores.