Es por demás sabido que Córdoba y los cordobeses todos los días ofrecen cientos de particularidades y ocurrencias que se terminan haciendo virales por graciosas y simpáticas, como sus pobladores. En esta oportunidad, se trata de un cartel pasacalles que escracha a un vecino, a un tal Cristian David.

Nuevamente, un pasacalles muy particular, en el que se acusaba a un hombre de infiel, sorprendió a los vecinos de barrio Ampliación San Fernando. Por lo llamativo del cartel, que es de gran tamaño, y por el mensaje que contiene, la historia se terminó haciendo viral en Córdoba.

.

En el cartel, que está fuertemente amarrado y a vista de todos, como para que no haya posibilidad de que el mensaje pase por alto, se lee el nombre y apellido del sujeto involucrado y una dura acusación: “Practica poliamor y no te avisa. ¡Cuidado! Es un mentiroso, manipulador y farsante”. Como si esto fuera poco, la leyenda termina con un espectacular remate al final del mensaje: “Gracias, igual, porque ahora somos amigas. Besito”.

El cartel fue colgado en la intersección de calles Ernesto Bosch y avenida Belardinelli, de barrio Ampliación San Fernando. Las redes sociales publicaron la foto del particular cartel que no tardó en viralizarse y llenarse de mensajes de los seguidores.

Otra historia viral de mensaje en pasacalles

En diciembre de 2020, una usuaria de Twitter compartió la foto de un mensaje que una joven le dedicó a un chico y no tardó en llamar la atención de los usuarios, quienes viralizaron el contenido en poco tiempo y, además, desplegaron su humor para hacer menos dramática la situación. El pasacalles contenía el siguiente mensaje: "Martín: si no es un capricho, es amor. Sé que es con vos, sé que va a funcionar. "Confiá en mí, no te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros ¿y vos?".

El tuit se volvió viral en cuestión de horas. Hasta el momento reunió más de 31 mil me gustas y casi dos mil retuits. Tampoco faltaron los comentarios de quienes compartieron su opinión al respecto y aprovecharon para hacer memes.

El pasacalles se volvió viral y dio lugar a numerosas opiniones y memes en redes sociales.

"Díganle a Belu que una pareja es de a dos. Que amar no es un acto de voluntad. Yo huiría de semejante manipulación y patología, le digo a Martin", señaló un usuario.

Aunque también hubo quienes leyeron la publicación se confundieron de palabras: "No entendía que tenían que ver los carpinchos con un pasacalle romántico, después leí bien y dice capricho", indicó otro usuario.