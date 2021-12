"No es por ahí" es una de las frases más usadas por los usuarios en redes sociales como Twitter, la utilizan a menudo para manifestar su descontento ante algunas situaciones o para marcar que el camino que eligieron es incorrecto o no es posible de realizar. Es común decirlo cuando se está ante algún conflicto amoroso como el de Belu y Martín. En los últimos días se viralizó un tuit en el que un pasacalles se llevó la atención de miles.

La usuaria de Twitter @marufeuer compartió la foto de un pasacalles que encontró sobre Cuba al 2400, en el barrio porteño de Belgrano, y que llamó la atención de los usuarios de la red social del pajarito que se asombraron por el contenido del mensaje romántico que Belu le quiso transmitir a Martín.

.

"No sé ni por dónde empezar, Martín", escribió la usuaria Mariana Feuermann junto a la foto que decía lo siguiente:

"Martín: si no es un capricho, es amor. Sé que es con vos, sé que va a funcionar. Confiá en mí, no te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros ¿y vos?".

El tuit se volvió viral en cuestión de horas. Hasta el momento reunió más de 31 mil me gustas y casi dos mil retuits. Tampoco faltaron los comentarios de quienes compartieron su opinión al respecto y aprovecharon para hacer memes.

El tuit que se volvió viral.

"Díganle a Belu que una pareja es de a dos. Que amar no es un acto de voluntad. Yo huiría de semejante manipulación y patología, le digo a Martin", señaló un usuario.

Aunque también hubo quienes leyeron la publicación se cofundieron de palabras: "No entendía que tenían que ver los carpinchos con un pasacalle romántico, después leí bien y dice capricho", indicó otro usuario.

.

Entre los comentarios también hubo lugar para anécdotas familiares: "Estas cosas siempre me recuerdan a mi primo. Estaba de novio con una piba que se fue de vacaciones y lo c***. Él se enteró y la piba le puso un pasacalles que decía 'Alan te juro que no significó nada. Perdoname, no te quise lastimar'. Cornudo era lo más suave que le decían en el barrio".

El tuit viral no sólo se convirtió en un espacio de reflexión y recuerdos sobre el accionar de la joven con Martín, también hubo lugar para los memes que los usuarios compartieron y se tomaron con humor el pasacalles.

Mirá los mejores meme de Belu y Martín

Cómo haces eso loco q hijo de mil. — Ezequiel Marcelo (@eze_marcelo) December 4, 2021

y ese *somos* que es? onda que son? xq esta ese somos ahi no entiendo nada — rø�� (@Rocio_Baboni) December 4, 2021