Ofelia Fernández pasó por "Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff y habló de sus inicios “bizarros” en política y se refirió en particular a un episodio que protagonizó con Yanina Latorre. En aquel momento, la panelista leyó al aire un tuit acusando a la legisladora porteña de levantarse a las 13:00 horas. Por supuesto que la respuesta no se hizo esperar.

El programa salió al aire el pasado sábado 14 de mayo y contó también con la participación de Luis Novaresio, Florencia Vigna, Nicolás Occhiato y Matías Camisani.

En un momento determinado, el conductor le acercó a la legisladora porteña un papel que contenía una serie de viejos tuits en su contra. El objetivo era que explique cómo es que reacciona frente a las críticas en las redes sociales y en particular en la del pajarito.

"Estos son bebés de pecho frente a algunas cosas que he leído, he visto todo. He visto todo, amenazas de muerte, etc", comentó entre risas.

Ofelia Fernández criticó a Yanina Latorre por un viejo tuit en su contra.

Comenzó con uno que criticaba su vestimenta durante una sesión en la legislatura, a lo que replicó que "para mí estoy bien vestida. Yo tengo la idea de que si tienen que hablar de mi ropa es porque no tienen la capacidad de ganarme un debate político".

Acto seguido, se encontró con el tuit de la pareja de Diego Latorre. "Acá Yanina Latorre dice 'Ofelia se levanta a la una' por un tuit falso y editado. Bueno, ella es más o menos periodista, no le pido que chequee", señaló al respecto.

.

"Desde ese tuit, me inventan que me levanto a la una o a las tres de la tarde. Lo gracioso es que Yanina pone 'a la una' y el tuit falso dice a las tres. Ni leer supo en este caso, y, sin embargo, le sirvió para ir y bardearme", añadió Fernández.

El inusual inicio en política de Ofelia Fernández

“Avancen al punto de encuentro los que comenzaron su carrera por un hecho casual”, fue la consigna arrojada por el conductor, a lo que Ofelia dio un paso al frente y compartió su experiencia.

“Mi vida política comenzó de una manera casual y bizarra. Yo estaba viendo Casi Ángeles y tomando una chocolatada e irrumpió una cadena nacional de la señora Cristina Fernández de Kirchner. A mí me dio la sensación de que era un mensaje a mi persona, que tenía que escucharlo, obviamente, y me senté hipnotizada a intentar comprender un poco de lo que pasaba”, compartió.