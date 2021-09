Los jóvenes representan un poco más del tercio del electorado y sus demandas van tomando visibilidad. Algunos partidos políticos, con el correr del tiempo, fueron modificando sus discursos y spots con el cometido de seducir a esa franja etaria. En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, muchos chicos de 16 años asumieron el compromiso de emitir su voto por primera vez. Pero en el "debut electoral", hubo un caso que sorprendió a todo el territorio. ¿De qué se trata? Pedro Melonio, de 73 años, votó este domingo por primera vez en el país después de haber emigrado de Uruguay hace cinco décadas.

El protagonista de esta particular historia llegó a nuestras tierras el 9 de julio de 1970, momento en el que empezó a trabajar como chapista automotor. Si bien no tenía obligación por una cuestión de edad, optó por el "compromiso social" y llegó a la escuela -en el barrio de Agronomía- junto a su esposa Gladys. "Es una alegría inmensa, cuando puse el sobre casi se me cae una lagrimita. Tantos años acá y recién ahora, después de cincuenta y pico de años puedo votar", dijo en diálogo con Télam.

No sólo el protagonista principal de la historia contó sensaciones, sino que también lo hizo su compañera de vida. "Mi marido lo deseaba tanto", afirmó su pareja con claros gestos de emoción. Y agregó: "Siendo los dos extranjeros y tener esta oportunidad de votar en el país donde uno apostó a todo, al trabajo, a buscar un novio, da mucha felicidad. Cuando voté por primera vez en 2015 sentí la misma sensación que siente él porque uno se pregunta ¿por qué todo el mundo vota y nosotros no?".



Pedro recordó que durante todos estos años el día de las elecciones pasaba por las escuelas, miraba a la gente y decía "uy, cómo yo no puedo estar ahí". "Diría que me siento argentino casi, me casé acá, formé mi familia, tuve un hijo", cerró.