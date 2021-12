Desde este domingo la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMMCABA) realizan un paro por tiempo indefinido en las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) como respuesta a la agresión que recibió el pasado sábado un médico del hospital Donación Francisco Santojanni.

Oscar Swaercman, jefe de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) de este centro de salud y víctima del mencionado episodio de violencia, en el que fue agredido por una persona que quería hacerse un hisopado por coronavirus, relató cómo fue el hecho y destacó que la gente viene "cada vez más nerviosa".

"Venimos en un in crescendo de situaciones de violencia. La gente viene cada vez más nerviosa. El mismo tipo de agresión que vive la sociedad, la vivimos en las UFU", sostuvo Swaercman, en diálogo con TN.

.

El médico del Santojanni describió cuál fue la situación que se vivió durante el pasado sábado en este centro de salud y señaló que les es "imposible" poder cubrir la demanda de hisopados, que pasó en los últimos días de 200 a 500 diarios.

"Llegamos a hisopar (el sábado) a 240 personas, en cinco horas. Una persona por minuto y segundos. Pero quedaron 250 personas sin atenderse. Muchos nos decían: ‘¿Cómo me vas a hacer pasar la Navidad sin mi familia?’. A las 12 y pico, cuando avisamos que ya no íbamos a dar más números, las personas se empezaron a violentar. Los médicos y las enfermeras se atrincheraron en la UFU", relató.

Fue en ese contexto de total descontrol y violencia que Swaercman sufrió el ataque sorpresivo de un hombre, que le rompió el tabique de la nariz.

.

"Yo seguía hisopando atrás. Apareció una persona de la nada y me dijo: ‘¿Vos sos el jefe de febriles? Te quiero decir algo’. Me di vuelta y me encontré con el puño en la cara", contó el médico.

Al respecto, el jefe de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) del hospital Santojanni afirmó que luego "aparecieron 10 policías para tratar de frenar la situación y la gente se abalanzó sobre ellos con empujones y escupitajos".

.

En relación a la cantidad de personas a las que están atendiendo de forma diaria, Swaercman añadió que "hay cuatro o cinco cuadras de fila por la demanda, tres médicos no pueden atender a 500 personas, porque en las UFU no sólo se hace el hisopado sino que hay que hacer un cuestionario a la persona y desinfectar bien el lugar".

Como respuesta a este episodio, la AMMCABA decidió suspender la atención en las 20 UFU de la Ciudad hasta que se garantice la seguridad de los profesionales de la salud.