Los papás y las mamás de los chicos menores de 18 años deberán estar muy atentos al certificado de vacunación de sus hijos. A partir de ahora, tendrán la posibilidad de visualizar la credencial digital contra el Covid de los menores.

¿Cómo pueden hacerlo? Ingresando a la versión web de " Mi Argentina" con identidad validada, tener aceptados los términos y condiciones. Luego, asociar por única vez el número de DNI de las y los menores a sus perfiles desde la sección “Mi cuenta”.

Según precisaron a través de un comunicado, la vinculación de los menores para visualizar la credencial digital de vacunación contra el coronavirus puede ser tramitada por ambos padres en simultáneo, cada uno desde su propio perfil de Mi Argentina.

La aplicación Mi Argentina comenzó a ser sumamente utilizada por los argentinos para circular y realizar otros trámites.

Una vez verificada la relación parental por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), se accederá a la credencial correspondiente en la web de Mi Argentina, sección “Mi Salud”. La credencial de vacunación digital también está disponible para su descarga en formato PDF y próximamente se visualizará además en la app Mi Argentina.

Las autoridades recordaron que la credencial bilingüe e internacional de Mi Argentina es el documento oficial digital para acreditar la vacunación contra Covid-19 en el exterior, según informó el Gobierno a cancillerías del mundo, Direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras en septiembre de 2021; y se genera con los datos informados por cada una de las jurisdicciones del país en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).

Cómo solicitar la credencial de vacunación digital para los más chicos

Iniciar sesión en la web. Revisar que la cuenta esté validada y tener aceptados términos y condiciones.

Ingresar a la sección Mi cuenta/Hijos/as asociados en web de Mi Argentina https://mi.argentina.gob.ar/

Completar el número de DNI de la persona menor de 18 años para verificar la relación con Renaper.

Una vez que el Renaper revisá la relación filial quedará vinculado el DNI al perfil del padre/madre.

En la sección Hijos/as asociados se podrá ver el listado de las/os hijas/os que asoció.

Una vez que los menores estén asociados la persona titular del perfil podrá: ver los datos del menor; acceder al certificado de vacunación y/o desvincular al menor de su perfil, si así lo requiere.

Al igual que en las credenciales de las personas mayores, el documento cuenta con toda la información de las dosis aplicadas (nombre de la vacuna, lote, dosis y lugar de aplicación).

.

Las autoridades aclararon que las personas que no puedan acreditar ante el Renaper la relación parental no podrán asociar a menores a sus perfiles de Mi Argentina. Tal es el caso de menores con DNI argentino con padres extranjeros que no tienen DNI, menores adoptados que aún no cuenten con la actualización de la nueva filiación en su DNI y menores en tutela o curatela judicial. En estos casos, deberán comunicarse con la Mesa de Ayuda de Mi Argentina para ser asesorados.