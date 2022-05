Una polémica se generó a partir del planteo de la diputada provincial santafesina Amalia Granata, sobre una eventual reinstauración del Servicio Militar Obligatorio y que "encaminaría la conducta de los jóvenes en el país".

Como cada vez que ese tema sale a la palestra, surgieron voces a favor y en contra de la medida, e incluso desde Crónica realizamos una encuesta vía Twitter que arrojó un 66% en contra de la idea, frente a un 34% a favor.

El ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, calificó de "despropósito" la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio y afirmó que en la actualidad "ser soldado es elegir una profesión", al destacar el modelo de alistamiento voluntario de tropas que rige en las Fuerzas Armadas.

"El conscripto, 'la colimba', terminó con el caso Carrasco, porque era ya un sistema fuera de moda", señaló Taiana en declaraciones radiales. "No hay que confundir. Una cosa es el soldado voluntario que busca una profesión y se capacita. Eso no tiene nada que ver con el viejo servicio militar, que se parecía más a una leva en la cual los conscriptos quedaban sin derechos", agregó.

Aldo Rico y su mirada crítica en torno a la vuelta del Servicio Militar

Desde una perspectiva ideológica muy diferente a la de Taiana, el ex teniente coronel Aldo Rico también rechazó la idea de la legisladora. En una entrevista con Chiche Gelblung por Crónica HD, el ex líder "Carapintada" planteó que "a los jóvenes hay que darles escuela, universidad y empleo. Que me diga Amalia Granata quiénes son los amigos y los enemigos, cuál es la hipótesis de conflicto y cuál el plan de campaña, y después le digo si hace falta o no el Servicio Militar Obligatorio".

En ese sentido, Rico añadió que la idea "no me gusta, hoy los ejércitos son profesionales. Las Fuerzas Armadas no son reformatorios, están para otra cosa. Ese es un problema del Estado". En un mensaje a los dirigentes políticos en general, pidió que "pongan a funcionar las escuelas y hagan lo mismo con la economía para que haya empleo". Y luego insistió: "Entonces, no van a tener que pensar en las Fuerzas Armadas para solucionar los problemas".

Por el contrario, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a respaldar el eventual retorno del servicio militar obligatorio y en su cuenta de Twitter publicó un video donde se destaca el programa Servicio Cívico Voluntario en Valores, que impulsó a mediados de 2019, cuando todavía era funcionaria.

"Orden, disciplina y aprendizaje. Si tuviera que definir al Servicio Cívico Voluntario en Valores, esas serían las palabras precisas: un verdadero camino hacia la libertad, la autonomía y el cumplimiento de los sueños de los argentinos", escribió Bullrich como prólogo del video, que recoge diversos testimonios de protagonistas del programa y sus familiares, donde destacan la eficacia del plan.

Contó con sedes a lo largo y a lo ancho del país, siendo un primer paso para que los jóvenes puedan acceder a un mejor futuro, con más herramientas. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 3, 2022

Cabe recordar que la capacitación fue lanzada el 16 de junio de 2019 mediante la resolución 598/19 publicada en el Boletín Oficial. El programa estaba dirigido a la formación de jóvenes de entre 16 y 20 años de edad mediante la inscripción voluntaria.

En su cuenta de Twitter, Bullrich destacó que el programa contó con sedes a lo largo y a lo ancho del país, "siendo un primer paso para que los jóvenes puedan acceder a un mejor futuro, con más herramientas".

