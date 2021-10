"Nadie pasará esta esquina, aquí mandan las divinas...", si leíste esta frase cantándola en tu mente, seguramente recuerdes las tardes de tu niñez mirando Canal 13 y tomando leche chocolatada. Es que aunque pareciera que fue ayer, la realidad es que ya pasaron 14 años desde que Brenda Asnicar en su papel de "Antonella" se transformara en la "ami-enemiga" de "Patito" (Laura Esquivel) y convirtieran en un gran éxito a "Patito Feo". "Las Divinas" era un grupo conformado por "Pía" (Camila Outon), "Caterina" (Camila Salazar) y "Luciana" (Nicole Luis).

Por otro lado, estaban "Las populares", grupo conformado por la misma Laura Esquivel, "Jose" (Thelma Fardín) y "Tami" (Eva De Dominici). Muchas de estas jóvenes que marcaron la infancia y adolescencia de mas de uno siguieron con sus carreras artísticas y hoy son grandes figuras del mundo del espectáculo. Otras optaron por explotar su potencial a través de las redes y convertirse en "influencers", como Nicole Luis, y otras, se alejaron por completo de todo tipo de cámara. Es el caso de Camila Salazar, hermana de Luciana, que a los 14 años comenzó a actuar y luego descubrió que su vocación estaba en otro lado.

"Las divinas", el trío dinámico de Patito Feo.

En Patito Feo era "Caterina", la rubia de pelo cortito y ojos celestes que cualquier chica no querría cruzarse en la secundaria. Mandona, engreída, superficial, que seguía los pasos de una líder que hacía bullyng. Su personaje la acompañó en 2007 y 2008, durante las dos temporadas que llevó la tira. El ciclo culminó con una gira por Latinoamérica donde se despidieron como Dios manda, marcando un antes y un después en la adolescencia de muchos.

En diálogo con La Nación, la actriz habló sobre cómo es vivir en una isla, qué fue lo que la llevó a tomar semejante decisión, porqué estudió psicología y si alguna vez volvería a sus inicios y retomaría la actuación. "Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza", expresó.

Con respecto a su carrera universitaria, destacó que su familia le "implantó el chip" de estudiar una si o sí debido a la inestabilidad del mundo artístico. "Entiendo la preocupación de mi papá, que no quería que me quedara solo con la actuación. "La familia pesa mucho y seguí una carrera universitaria. Me tomé un año sabático porque venía de hacer giras con Patito feo y tampoco sabía bien qué estudiar. Pensé en Psiquiátrica pero tenía que hacer Medicina primero y sabía que no iba a ejercerla. Hasta que investigué los planes de estudio de las universidades y así llegué a la de Belgrano, a Psicología", expresó.

Luego de su recibida, donde su hermana publicó una foto del emblemático momento, le llegó la posibilidad de volver a la tele desde otro lugar. "Me llamaron para sumarme a Combate, como cronista. Me gustó mucho porque tenía que hacer entrevistas y pude condensar las dos cosas que más me gustan, la psicología y la actuación", manifestó.

Pero así y todo, en marzo de este año decidió que su lugar no estaba en la Argentina. Se casó con el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton y ambos decidieron mudarse a España para buscar nuevas oportunidades y sumar experiencias.

La pareja se casó en 2019 y en el 2021 decidieron irse del país.

La vida en una isla

La pareja vendió su casa y sus autos a través de un remate virtual en redes y se fueron del país. Hoy sus días transcurren en una casita de Santa Eulalia, frente al mar, donde él se dedica al negocio de las criptomonedas y ella, que es psicóloga, atiende online a sus pacientes argentinos repartidos por el mundo.

"Nos embarcamos en esta aventura para ver qué sucede. En realidad, hace bastante tiempo que teníamos la idea de vivir en otro país y la pandemia terminó de empujarnos", expresó. Además, en aquel entonces Camila formaba parte del staff de Animadas por la TV Pública, pero con el cambio de gobierno el ciclo no volvió. "Si eso salía, no sé si me hubiera ido del país", sentenció.

Hoy en día, ejerce su profesion de psicóloga desde la isla a través de videollamadas. "Tengo pacientes argentinos que viven en Argentina y en distintas partes del mundo: en Costa Rica, Estados Unidos, México, Chile, España. Está bueno porque me encontré con un nicho de gente que postergaba hacer terapia porque no se entendían: hablamos el mismo idioma pero a veces no terminás de conectar, y los modismos y la cultura, si bien son parecidos, tienen puntos que son muy diferentes", expresó. Aparte, sigue siendo docente en la Universidad de Belgrano, y da clases virtuales.

Muchos se preguntarán, ¿Porqué Ibiza? Dicha isla está asociada a las fiestas y el descontrol, y la pareja no buscaba eso. "Nosotros buscábamos tranquilidad. Charlando con mi cuñado que es ibicenco, nos decía que Santa Eulalia, donde vivimos, nos conviene porque nos queda a veinte minutos del centro de Ibiza, y para los porteños, veinte minutos no es nada porque estamos acostumbrados al tránsito de la gran ciudad. Y ahora, ir al otro lado de la isla, a veinte minutos, ya cuesta porque la percepción de las distancias es distinta. Lo disfrutamos y, quizá, terminamos de trabajar y nos vamos un rato a la playita, o desde mi balcón veo el mar, escucho cantar a los pajaritos. Es otra vida", aclaró.

Por último, habló sobre si existe una posible vuelta a Argentina. "Prefiero pensar que es para siempre aunque no podés hacer futurología. Hicimos mucho movimiento, terapia de pareja, terapia personal los dos, así que por un tiempo quiero que nos quedemos. Estoy disfrutando el momento sin preocuparme demasiado", concluyó.