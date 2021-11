Durante la polémica denominada por los usuarios de internet como " Wanda Gate", tanto Wanda Nara como Eugenia la "China" Suárez se vio en el centro de duras críticas, controversias y rumores. Por suerte, no tuvieron que hacerles frente solas: ambas mujeres recibieron el apoyo de familia, colegas y, sorprendentemente, sus peluqueros .

Juan Manuel Cativa comenzó a trabajar junto a la China Suárez desde sus primeras apariciones en la televisión, en las tiras infantiles de Cris Morena , y desde entonces ambos son inseparables . El estilista está a cargo de la imagen de la mediática modelo, pero también se convirtió en un amigo íntimo, que la acompañó a Madrid y habría viajado con ella a París durante su encuentro con Mauro Icardi .

.

Quién es Juan Manuel Cativa, el peluquero de la China Suárez

Gracias a su diestra mano para el estilo y la peluquería, hoy Cativa se encuentra en las esferas más altas de la farándula argentina. Sin embargo, no comenzó como amigo íntimo de estrellas tales como la China Suárez y Lali Espósito. En diálogo con Para Ti, el peluquero de las estrellas confesó que, inicialmente, ni siquiera sabía si quería ser peluquero:

"Elegí la carrera por azar, hace 20 años. Era promotor de perfumes Armani. Un día me mandaron a Alto Palermo y alguien me dijo: 'Andá a Giordano que están tomando gente'. Había dos cuadras de cola y quedamos sólo dos. Empecé desde abajo: abría la puerta y saludaba". Luego de caer casi por casualidad en la carrera que lo llevaría alrededor del mundo, Cativa comenzó a pensar hacia arriba.

Cativa comenzó desde abajo en el mundo de la peluquería, bajo Roberto Giordano.

Bajo la empresa de Roberto Giordano, otro famoso peluquero de las estrellas, Cativa comenzó lavando cabezas. Fue gracias a una ocurrencia del propio Giordano que se le abriría una nueva puerta en el mundo de la peluquería. El historiado estilista decidió armar un concurso entre los empleados de sus 16 sucursales: el que vendía más botellas de shampoo, se ganaba un viaje a Los Ángeles.

"Me lo gané y me fui. Era de la marca Sebastian. Una vez allá me contrataron para que fuese la imagen de la compañía porque daba con el perfil", recordó Cativa en una entrevista. "Al principio no sabía ni cortar ni peinar, pero después de aprender, ya estaba dando notas en los medios. Me educaron, me enseñaron a maquillar y a peinar. En Estados Unidos el peluquero hace todo". Ya con las herramientas de su profesión perfeccionadas, Cativa se puso a trabajar.

Luces, cámara, Cris Morena

El peluquero conoció a la China Suárez cuando todavía se encontraba bajo el ala de Cris Morena.

Luego de 6 años afinando su habilidad bajo la marca estadounidense, Cativa pasó por Fashion TV antes de ser llamado de regreso a la Argentina por el mismo Giordano para organizar sus desfiles. A cargo del armado, vestuario y la organización de las modelos, el joven peluquero comenzó a relacionarse con las estrellas nacientes de la televisión argentina.

"Esos desfiles eran lo más. Me fueron quedando muchísimos contactos de esa época. Después también trabajé con las generaciones más jóvenes en eventos de Floricienta, Rincón de Luz y en desfiles de John Foos. Así conocí, por ejemplo, a la China Suárez y a Lali Espósito", comentó Cativa sobre su amistad con las protagonistas de las tiras de Cris Morena.

Su amistad con Lali Espósito continúa hasta el día de hoy, con el peluquero realizando una aparición en el último cumpleaños de la cantante. Su relación con la China Suárez también creció con el tiempo, evidenciado por su aparición en alguna que otra historia de Instagram de la modelo, a quien acompañó durante sus momentos más difíciles.

Luego de dejar Giordano en 2008 Cativa abrió Mala Peluquería: su propia empresa, llamada así porque su apellido en italiano significa mala. A pesar del formidable éxito de su empresa, el fiel peluquero siempre está disponible para acompañar a Suárez en sus viajes. El amigo íntimo de la actriz estuvo junto a ella durante la separación con Benjamín Vicuña y la acompañó en Madrid, cuando una historia de Instagram estalló la polémica argentina más grande de 2021.

En el detrás de escenas del Wanda Gate

Cativa, Caro Nolte y la China Suárez, juntos en Europa días antes del Wanda Gate. (Instagram: @juanmacativa)

"Los peluqueros somos un poco como confesores. Imaginate que en una producción pasamos mucho tiempo con las modelos, convivimos 24 horas. Las mujeres vienen mucho a la peluquería cuando tienen un mal día o cuando se separan, porque quieren cambiar. Ahí hay que sentarlas, que bajen un poco, convencerlas", reflexionó en una de sus entrevistas Juan Manuel Cativa, uno de los pocos acompañantes de la China Suárez durante la polémica del Wanda Gate.

Cada vez que tiene que cumplir con algún compromiso laboral, la China cuenta con él, quien deja todo para acompañarla a donde sea. Ya sea cerca o lejos, Juanma, como le dicen en el medio, agarra su maletín y dice presente. Y se rumorea que, cuando la actriz viajó de Madrid a Francia, no fue la excepción .