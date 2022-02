Agustín Sánchez es un joven acróbata, viajero, y fundador de una productora de circo que busca saltar del conurbano Bonaerense al mundo. El artista de 26 años está detrás de la compañía circense "Jumps Arts", una colorida apuesta que facilitará a los artistas latinoamericanos de circo callejero la posibilidad de demostrar su talento en el exterior.

Según contó a Política del Sur, Sánchez interrumpió su trabajo en el exterior en 2020 debido a la pandemia, pero fue en ese momento cuando Jumps Arts comenzó a tomar forma. Su primera presentación fue en la escuela de circo La Troupe (Banfield), donde fueron convocados más de 20 artistas. “De eso se trata la productora, de poder ayudar y dar las herramientas que muchas veces carecemos en Latinoamérica por falta de recursos y facilidades”, resaltó.

Una meta de Jumps Arts como productora es priorizar a los artistas y revalorizar el circo callejero. “El Circo Soleil es el ejemplo perfecto porque lograron combinar lo antiguo con lo moderno y crear una estética y una puesta en escena totalmente nueva, es el futuro de los circos”, consideró.

El sueño del acróbata nació hace ya un par de años, cuando se aventuraba como mochilero por el norte argentino. Con apenas 18 años, Agustín conoció por casualidad a un malabarista callejero y, fascinado por su talento, se compró unas clavas para entretener a los conductores debajo de un semáforo rojo. Pronto, las monedas que caían de las ventanas de los autos lo llevaron por toda Latinoamérica, de Bolivia hasta Colombia.

"Estaba haciendo dedo en las afueras de Cali, frenó un auto y se bajó un hombre que me vio con el monociclo y me preguntó si era malabarista; le respondí que sí y me dijo 'yo tengo un circo, ¿Te gustaría venir a probar?' Le contesté que sí y así me metí por primera vez en lo que es el circo de carpa", contó el malabarista a Infocielo.

Fue en una de esas carpas circenses, entre ensayos, shows y cenas de arroz y huevo, que Agustín descubrió la pasión que lo llevaría alrededor del mundo: el Globo de la Muerte. El show consiste en que varios motociclistas dan vueltas sin tocarse dentro de una esfera hecha con fierros, y se llama Globo de la Muerte porque una mínima falla del conductor o de la moto podría desencadenar una fatalidad que haría honor a su nombre.

El argentino de 26 años recorre el mundo sobre su moto, con el peligroso acto del Globo de la Muerte. (Facebook: Agustin Sanchez Sk)

La adrenalina y los aplausos lo llamaron a la enorme estructura de metal, y luego de meses de armar y desarmar la carpa, finalmente logró que le enseñaran el truco. Arriba de su moto, Sánchez recorrió países como Francia, Inglaterra e Irlanda, indulgente en su pasión por el viaje y apasionado sobre su labor junto al circo. Pero pronto, eso no sería suficiente.

"Tuve como una epifanía", recordó el acróbata en diálogo con Infocielo. Mientras daba vueltas en el Globo de la Muerte, Agustín vislumbró "el sueño de poder montar una productora para ayudar a los artistas latinoamericanos de circo callejero", una compañía que eleve el talento local a los escenarios más brillantes del mundo.

De regreso en Argentina debido a la pandemia del coronavirus, y con ayuda de amigos y familia, Sánchez puso en marcha su visión y fundó Jumps Arts, con el sueño de "poder ayudar y dar las herramientas que muchas veces carecemos en Latinoamérica por falta de recursos y facilidades", resaltó a Política del Sur.

Según explicó el fundador, una de las complicaciones para los artistas que intentan continuar su carrera en el exterior es que la mayoría de las compañías no se ocupan de los trámites de visado, por lo cual muchos contratos no llegan a firmarse. "Mi sueño es patentar Jumps Arts en Europa y poder generar visas de trabajo para que los grandes talentos que tenemos en la región logren tener oportunidades allá, ya sea en cruceros, galas o circos", contó para Infocielo.

Jumps Arts estuvo a cargo de la primera aparición del Globo de la Muerte en una escuela de circo de Banfield.

La compañía ya tuvo su primer espectáculo, un show en Banfield que reunió a más de 20 artistas frente a más de 200 espectadores. Y si bien su moto pronto lo regresará al camino, con shows ya fijados en Inglaterra para el mes de marzo, el joven de Lomas de Zamora no descarta continuar su apuesta en el sur del conurbano: "Yo si me veo en algún lugar es acá, por la calidad de la gente. Si bien la situación económica y política del país es muy random y alternativa, pero apuesto acá".