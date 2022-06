La popular modelo y periodista, Romina Malaspina, se metió en una polémica respecto a la pena de muerte para personas detenidas en la cárcel por asesinato. Además, habló sobre su presente profesional y su "pasión" por las criptomonedas.

En una entrevista a “El Show Del Regreso”, el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Ensamble, Romina Malaspina sostuvo: "Es inevitable —ser víctima de la inseguridad—, hay que cuidarse mucho. Yo soy provida, pero para los asesinos estoy a favor de la pena de muerte".

Sin embargo, la ex Gran Hermano manifestó que "en el caso del que robó no, obviamente. Con meterlo preso ya está". Asimismo, apuntó: "Si mató a 10 personas y ¿para qué querés esa oportunidad?, ¿te va a sumar? No. Y lo que no suma resta, es como un poquito eso".

Romina Malaspina contó los difíciles momentos que le tocó a travesar en materia de inseguridad.

En esa misma lógica relato un episodio de su vida en el que fue secuestrada. "Cuando me secuestraron tenía 10 años, estuve cerca de la trata de personas. No sé fue el momento más duro, pero sí, en ese momento fue lo que más me marcó", manifestó.

Por otra parte, también rememoró otro momento duro para ella: "Cuando cumplí 18 años también la pasé mal. Estaba en Mar del Plata, con mi familia adentro de la casa. Entraron a robar y lastimaron a mi abuelo, lo mataron a palos. Quedó súper mal".

Malaspina: de no tener plata a invertir en criptomonedas

"Cuando recién me mudé a Buenos Aires no tenía plata. Empecé mi vida trabajando de lo que me gusta, pero hay momentos que son difíciles", recordó Malaspina. Por otra parte, también hizo referencia a su incursión dentro del "palo" de los criptoactivos.

Sobre las criptos, la periodista valoró: "Hay una infinidad de posibilidades en todo lo que es el mundo de las criptomonedas, del metaverso, de los NFT. Son términos muy nuevos que seguramente habrán escuchado mucho, porque es todo lo que está surgiendo en los últimos años".

"Me quedo acá —en Argentina— uno o dos meses. Pero también tengo unos viajes planificados para junio y julio relacionado con las criptomonedas", concluyó la mediática.