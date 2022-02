Frente a una desgracia, las personas reaccionan de formas muy diferentes. Algunas se “achicharran” y otras toman la posta para hacerle frente a la situación. En esta oportunidad se trata de la segunda opción, dado que una mujer compartió una interesante historia que se viralizó en Twitter.

Resulta que “Fer”, decidió contar la experiencia que vivió con su amigo Carlitos y atrapó a miles de personas con ella. “El viernes pasado, mi amigo y compañero daltónico, Carlitos perdió todos sus recuerdos en un incendio que destruyó gran parte de su casa. Cuando fuimos a ayudar a limpiar, nos encontramos con bodoques de plástico derretido”, comenzó.

La casa de la historia viral en Twitter resultó incendiarse de forma parcial.

En el revoleo de la limpieza del incendio, se toparon con algo muy valioso. “En la escalera empezaron a apilar ladrillos derretidos que supieron ser álbumes de fotos con la vida entera de Carlos, su esposa y sus dos hijos”, continuó. Esto dio origen al bautizado operativo “Salvemos el archivo histórico de la casa Méndez”.

Manos a la obra, “metimos todos los bodoques de fotos derretidas en la pelopincho. Una por una les despegamos el plástico derretido y las lavamos”, y ” luego las pasábamos al sector ’oreo’ y ahí, una vez secas y sin gotas las poníamos de forma vertical en cajas de cartón, para que no se apilen y se terminen de secar”.

Las fotos de la familia terminaron en una suerte de pelopincho.

Según agregó también, su amigo no podía creer la situación. “Carlos pasaba, se agarraba la cabeza y solo atinaba a decir: ‘yo no soy tan bueno para que hagan esto por mí’. Nosotras nos reíamos y pensábamos que su memoria estaba flotando en una pileta y cómo no íbamos a estar ahí”, señaló.

Además, “Fer” reveló que la gente que pasaba no podía entender aquella situación y se quedaba mirando e incluso fotografiando esta “hazaña”.

“Los siguientes pasos tienen que ver con la casa y el daño estructural que puede haber sufrido. Lo material se puede volver a comprar, se recupera de algún modo u otro. Para nosotras lo importante era salvar su historia”, finalizó el relato, el cual tuvo mucha aceptación en la red social del pajarito.

Para muestra un botón, cuenta con 29,4 mil “me gusta”, más de 2.700 retuits y otros 400 comentarios. Entre estos últimos, se destacaron los siguientes: “cuanto amor que hay ahí”; “unos artistas”; “la solidaridad salva”; “no hay nada como los recuerdos capturados en fotos. El regalo más lindo que podrían haber hecho” y “morí de amor”.