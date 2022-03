Tras ser acusado de homicidio en 2018 y su posterior detención, poco se supo de Cristian "Pity" Álvarez. Pasó un tiempo detenido en el penal de Ezeiza y en septiembre de 2021 fue trasladado a un centro terapéutico de Castelar. La última imagen de él apareció a fines del año pasado y se volvió viral: un fan se tomó una foto con él, cuando iba a hacerse un estudio.

Pero en los últimos días, apareció una nueva imagen del ex lider de Viejas Locas e Intoxicados, que daría indicios de un posible regreso a la música, pues de fondo se ve un amplificador, una batería y una guitarra.

“A Cristian se lo ve bien y eso me basta para ser feliz. Ojalá sigas recuperándote, aguante el Pity loco, siempre”, escribió uno de los usuarios de Twitter que compartió la foto del cantante.

Pity Alvarez: la historia detrás de la foto actual

La imagen fue tomada en la comunidad terapéutica de Castelar donde se encuentra internado Pity. Allí llegó Gastón Pauls, con su equipo, para grabar una serie de entrevistas para la nueva temporada de Seres Libres, el programa que se emite por Crónica HD y que el próximo 15 de abril vuelve al aire.

El músico no fue entrevistado, pero quedaron en desarrollar un proyecto juntos. La idea es demostrar que es posible salir y recuperarse de las adicciones a las drogas, tal y como lo muestran los diferentes testimonios del ciclo.

Fue entonces que un cámara del programa aprovechó un parate y se fotografió con el cantante. En la imagen, lleva puesta una gorra azul, remera oscura con el logo de los Rolling Stones, campera roja abierta y jogging cris. Además, sostiene un cigarrillo sin prender y un encendedor.

Pity Álvarez se tomó una foto con parte del equipo de Seres Libres, el programa conducido por Gastón Pauls en Crónica HD.

La definición de la Justicia

Si bien Álvarez se encuentra procesado por el crimen de Cristian Díaz y el caso ya fue elevado a juicio, el debate que iba a realizarse en febrero de 2021 se suspendió porque la Justicia consideró que el músico no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, resolvió hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez.

Mientras la Justicia aguarda un nuevo informe médico y psiquiátrico para definir su situación, a principios de este año la hija del hombre asesinado brindó una entrevista e indicó que desde que mataron a su padre no puede escuchar "ni una canción" del músico y que le da "pánico" sólo ver imágenes de él.

"El 'Pity' me dejó mal psicológicamente, por él tengo que ir a ver a mi papá al cementerio. El me cuidaba mucho y me protegía. Mi papá era todo, era mi favorito", dijo Jacqueline Guzzardi, en diálogo con Télam.

"No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo", agregó.