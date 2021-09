Christian "Pity" Álvarez, líder de Viejas Locas e Intoxicados, quien está acusado de asesinar a balazos a un vecino durante una pelea en el barrio porteño de Villa Lugano, en julio de 2018, fue trasladado desde la sede del programa de salud mental del Complejo Penitenciario de Ezeiza a un centro terapéutico de la localidad bonaerense de Castelar para llevar adelante un tratamiento psiquiátrico, informó este viernes su mamá, Cristina Congiu al tiempo que fuentes allegadas a la causa revelaron otros detalles.



De esta manera, la señora Congiu manifestó que su hijo "sufrió un tremendo abandono de persona" mientras estuvo preso en la citada cárcel bonaerense.



Además, la mujer dijo en diálogo con Télam que el músico fue trasladado a un centro terapéutico, tras permanecer 3 años alojado en la sede del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), del penal federal de Ezeiza donde estuvo detenido luego de matar con un arma a Cristian Maximiliano Díaz (36).

Según reveló a la mencionada agencia de noticias la mamá de Pity hace unos meses su hijo fue paciente de coronavirus, situación que obligó a internarlo en terapia intensiva del hospital Muñiz, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios. .



En tanto, Congiu denunció: "Christian la pasó muy mal por el tremendo abandono de persona que sufrió en el penal", mientras que luego se explayó: "lo que pasa con su enfermedad lo adquirió ahí por el aislamiento y la falta de atención". Pity Álvarez: crimen y causa Javier Marino, el abogado del cantante, guitarrista y compositor detalló a Télam que por el momento el juicio contra Álvarez por "homicidio" está suspendido, debido a que la Justicia considera que en la actualidad "Pity" no está en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.



Por último, en el último abril, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29, María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, resolvieron, en línea con lo planteado por el fiscal Sandro Abraldes en su dictamen, hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez por considerar que "no resulta constitucionalmente válido mantener el encarcelamiento cautelar por un tiempo absolutamente indeterminado, dado que no es posible pronosticar, de momento, cuándo podrá encontrarse en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral".