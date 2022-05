El caso de Lola Chomnalez sumó un nuevo episodio durante los últimos días, tras la detención del principal sospechoso, por parte de la Justicia de Uruguay. En las últimas horas, Adriana Belmonte —madre de Lola—, rompió el silencio y dio un impactante testimonio sobre una revelación que tuvo mientras dormía.

“Lola es mi despertar espiritual y tengo una conexión muy fuerte con ella. El día 10 de mayo soñé que Lola me mostraba los números 12, 18 y 19. Cuando desperté, les mandé un chat a los abogados preguntándoles si pasaba algo y me dijeron que estaban reunidos siguiendo el tema de las pruebas de ADN”, relató Belmonte durante una entrevista para LN+.

Una de las útimas fotos que se tomó Lola Chomnalez antes de ser asesinada.

Ese sueño premonitorio fue para Belmonte el puntapié que movilizó nuevamente la causa de la joven. Cabe destacar que a los pocos días, el sospechoso por el asesinato de Lola fue arrestado en la frontera entre Uruguay y Brasil.

El nombre del acusado de “homicidio especialmente agravado” se llama Leonardo David Sena, tiene 39 años de edad y posee antecedentes por una violación ocurrida en 2009, contó la mamá de Lola.

Los detalles del macabro asesinato de Lola Chomnalez

El trágico final de Lola comenzó el 28 de diciembre de 2014, un día después de haber llegado a Uruguay para pasar unos días de vacaciones con su madrina, el marido y el hijo de él. La joven, de tan solo 15 años, salió a dar un paseo.

Cerca de las tres de la tarde, mientras caminaba por la arena desde Valizas hacia la vecina Aguas Dulces, se cruzó con el hombre que, por la fuerza, la llevó hacia dentro de la zona de médanos y la mató. Según la Policía pudo saber, se logró vincular al sospechoso a partir de las muestras de ADN.

Así, Leonardo David Sena, fue detenido por la Policía de Rocha.

La mamá de Lola contó que durante estos siete años y medio que duró la investigación nunca perdió la fe y que con la noticia de la detención del sospechoso “quería salir al balcón y contárselo a todo el mundo, quería gritar y contarlo”.

Por eso mismo, Belmonte manifestó: “Al principio pensaba que Lola no estaba muerta, que estaba fuera del país, soñaba con que me llamaba y cuando atendía se cortaba, fueron momentos que no puedo describir, yo estaba convencida de que Lola estaba viva, hasta que su tío y su hermano me dijeron que la habían reconocido”.

“Por momentos me ganaba la desesperanza, y agradezco no haber decaído en la fe, soy creyente. Tardé dos años para ponerme el caso al hombro, porque al principio iba a Rocha como en piloto automático. Dios quiere si uno quiere”, reconoció en su charla con el periodista Luis Novaresio.