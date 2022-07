Una nueva subasta digital acerca productos tecnológicos a precios de oferta a cualquiera con interés en renovar su celular. A través de su sitio de remates, la empresa de retail Narvaezbid ofrecerá a sus usuarios una serie de lotes de dispositivos a precios imperdibles, entre los cuales podrán encontrar smartphones, notebooks y más-

Desde su página web, la compañía anunció que estarán rematando un lote de 16 unidades de equipos electrónicos al precio base de $160.000. La subasta está disponible desde el pasado 7 de julio y se extenderá hasta el 21, e incluirá entre sus productos desde un celular Samsung Galaxy A01 hasta una Notebook EXO, entre otros dispositivos.

Esto equivaldría a que, si se compra el lote completo, cada producto tendría el valor de $10.000. Se puede retirar en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. Para poder conocer el estado de los artículos que se ofrecen, se puede contratar vía mail a cac@narvaezbid.com.ar o telefónicamente al (11) 2150-5850.

Dentro del sitio de los remates se aclara que "los bienes puestos a la venta no son aptos para la reventa, están fuera de garantía y cuentan con posibles faltantes, fallas y/o roturas". "Es a riesgo del comprador el poder utilizar algún componente o accesorio del bien como repuesto", agrega la empresa.

Lista completa de los dispositivos en oferta

Los 16 dispositivos serán subastados por Narvaezbid.

CELULAR SAMSUNG GALAXY 01 5.7 2/32 ZK NEGRO por 1 unidad.

CELULAR LIBRE MOTOROLA E6S SE FIJI LC 2 32GB por 1 unidad.

CELULAR LIBRE MOTOROLA E7I POWER RED 2 32 por 1 unidad.

CELULAR LIBRE MOTOROLA G9 POWER MORADO 4 128GB por 1 unidad.

CELULAR LIBRE MOTOROLA E6I ROSA 2 32GB por 1 unidad.

CELULAR LIBRE SAMSUNG GALAXY A01 CORE NEGRO 1 16GB por 1 unidad.

CELULAR LIBRE QUANTUM SWTCH NEGRO 1 32 GB por 1 unidad.

TABLET 7 LENOVO TB7305F 1GB/16GB por 1 unidad.

CELULAR LIBRE NOKIA N 1.3 CYAN 1 1 6 GB por 1 unidad.

NOTEBOOK EXO 15 CI3 1115G4 8GB 256GB SMART XQ3H 2 por 1 unidad.

NOTEBOOK POSITIVO BGH 14 ATOM 8350 2GB 32G AT300 por 1 unidad.

SMART BAND NOGA NG SB01 NEGRA por 2 unidades.

TABLET 10 POSS 1GB 32GB CT1056 por 3 unidades.

Cómo participar de la subasta

Quienes estén interesados en la propuesta tendrán hasta el próximo jueves 21 de julio a las 11 horas para registrarse en la subasta y hacer su oferta. Para poder participar del remate digital, los usuarios de Narvaezbid solo necesitan cumplir tres requisitos:

Inscribirse en la web de subastas Narvaezbid (https://accounts.superbid.net/signup)

Ser mayor de 18 años

Ofrecer un seguro de participación de $20.000

La empresa resaltó que, si el oferente no resulta ganador de ninguno de los lotes disponibles, el monto abonado como seguro de participación será reintegrado de manera automática. A esto se le suma que Narvaezbid comunicó que aquellos lotes que no cuenten con ofertas aprobadas una vez finalizado el remate no serán vendidos, incluso si se busca ofertar después del lapso establecido; o si se ofertó con anterioridad, pero no se aceptó a tiempo el monto en cuestión.