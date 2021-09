A pesar de haber participado en varias películas en Hollywood, la figura de Christopher Reeve siempre será acompañada de una capa y superpoderes, es que este hombre que habría cumplido 69 años esta identificado con " Superman", el héroe que conmovió a grandes y chicos en la pantalla.

Reeve nació en la ciudad de Nueva York en 1952 y se desempeñó como actor, director de cine y activista logrando fama mundial no sólo por interpretar al “Hombre de acero”, sino también por su personaje de Richard Collier en el film “Somewhere in Time”.

.

El productor ejecutivo Ilya Salkind tenía 31 años cuando le dieron la oportunidad de llevar a “Superman” a la pantalla grande por primera vez, y ese fue el éxito de 1978 que transformaría a Christopher Reeve y Margot Kidder en sensaciones de la taquilla.

En una entrevista con Fox News, Salkind no dudó en compartir algunos secretos de uno de los clásicos del cine. Para empezar indicó que la película "Zorro", protagonizada por Alain Delon en 1975, fue el gran disparador. “Estaba caminando en París y había una película sobre el Zorro”, explicó. “Eso me dio la idea de hacer una película de cómics”.

Christopher Reeve junto a un joven Robin Williams (Archivo).

Salkind había trabajando en el detrás de escena en "Los cuatro mosqueteros" de 1974 cuando estaba pensando en ideas sobre una nueva película junto a su padre, Alexander Salkind, durante la cena. “Dije de la nada: ‘¿Por qué no hacemos Superman?’”, recordó. “Mi padre no sabía nada de Superman, dije: ‘Vuela, tiene poderes’ y me respondió: ‘Eso suena interesante’”. Al día siguiente, el padre de Salkind dio luz verde al proyecto.

Si bien Salkind quedó impresionado por la actuación de Sylvester Stallone en "Rocky" de 1976 durante una proyección antes de que la película fuera estrenada al público, simplemente no creía que el actor era el indicado para ser “El hombre de acero”: “Él absolutamente quería hacerlo, pero no era para él”.

Superman: varios actores para un papel

Salkind reveló que DC Comics, que posee los derechos de Superman y aprobó una adaptación cinematográfica, tenía una lista de actores aprobados para el papel principal. “Tenían personas como Al Pacino y Dustin Hoffman”, dijo Salkind. “Stallone también fue aprobado por cierto. Robert Redford, Clint Eastwood, ambos rechazados. También probamos a Bruce Jenner (ahora Caitlyn), pero no era un buen actor. No tenía ninguna experiencia en la actuación”.

En aquel momento, Reeve era un actor relativamente desconocido que buscaba su primera gran oportunidad cuando audicionó para el papel.

.

Reeve parecía prometedor para el rol del superhéroe, excepto que todavía tenía mucho trabajo por hacer. “Leyó la parte de Superman y Clark Kent y fue fantástico”, dijo Salkind. “Pero él era muy, muy flaco. Demasiado delgado así que pasamos a probar otros actores”.

Si bien Salkind todavía no tenía a su protagonista, el desempeño de Reeve dejó una gran impresión en él, por lo que no se pudo negar a darle el papel. Así que lo llevaron de regreso a Londres e hizo la prueba con el disfraz y volvió a causar sensación pero sólo le faltaba aumentar de peso.

David Prowse fue "Darth Vader" y entrenó a Christopher Reeve (Archivo).

El fisicoculturista inglés David Prowse, quien interpretó físicamente a Darth Vader en la "Guerra de las galaxias" de 1977, fue elegido para entrenar a Reeve, quien comenzó a comer hasta seis comidas al día. “Ganó cerca de 18 kilos de músculo”.

“Estaba en Roma, donde estábamos filmando al principio, pero no podía quedarse porque tenía un problema fiscal. Así que tenía que irse todas las semanas a París. Después de unas pocas semanas, estaba demasiado cansado y no podía soportarlo más. Entonces elegimos a Richard Donner“, sostuvo Salkind al confirmar la saloda del director.

Llegaron Marlon Brando y Margot Kidder

Salkind se llenó de alegría cuando Marlon Brando, quien estaba en el apogeo de su carrera con "The Godfather" y "Last Tango in Paris" en 1972, acordó asumir el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman. Sin embargo, al principio no le facilitó las cosas a los productores de la película. “Cuando lo llamamos para hablar sobre su disfraz, abordó temas completamente diferentes sobre [los nativos americanos] y todo tipo de cosas”, explicó Salkind.

Sobre el papel de Lois Lane, Salkind dijo que a Leslie Ann Warren la consideraron originalmente para el papel, y que le hicieron la prueba al mismo tiempo que Stockard Channing. “Pensamos que Channing se parecía mucho a la madre de Superman”, dijo Salkind. Sin embargo, una actriz llamada Margot Kidder también audicionó por el papel de Salkind y se robó el protagónico. “Ella creó su propia Lois Lane”.

Hacer Superman fue todo un reto. Salkind y su equipo estaban decididos a hacer que las escenas de vuelo de Reeve, que eran cruciales para el éxito de la película, fueran lo más realistas posible.

Reeve y Kidder pasaron horas colgados con arneses, algo que a la actriz odiaba: “Pensaba que era incómodo y que simplemente no estaba entrando en la situación“.

Christopher Reeve y Margot Kidder en " Superman" (Archivo).

Salkind dijo que Reeve no solo estaba completamente dedicado al papel de Superman, sino que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la película fuera un éxito. “Fue muy amable con la prensa y nunca rechazó una entrevista“.

El elenco se mantuvo en contacto, incluso después de que Superman se estrenara en 1978. “Reeve y yo éramos muy buenos amigos. Quedé devastado cuando tuvo el accidente”.

Christophe Reeve: palabra de hijo

Por otra parte, Matthew Reeve, el hijo mayor del mejor Superman en la pantalla grande, habló en 2018 sobre la depresión que sufrió su padre al quedarse en silla de ruedas y la fuerza con la que luchó hasta el final.

Reveló en una extensa entrevista el sufrimiento que debió enfrentar su famoso padre, quien quedó tetrapléjico a los 42 años tras caerse de un caballo durante una competición hípica en mayo de 1995. En pleno estrellato, la vida del popular actor cambió para siempre, y diez años más tarde del terrible accidente, el 10 de octubre de 2004, el recordado Superman del cine perdía la vida.

.

“Cuando se accidentó le dijeron: ‘Esta es tu silla de ruedas, acostúmbrate a ella. No volverás a recuperar el movimiento’. Nadie a quien le ocurra hoy en día debería escuchar esas palabras porque no son verdad”, expresó el guionista y productor de 39 años, al periódico The Daily Mail.

“Mi padre tenía una gran esperanza y trabajó incansablemente para recaudar fondos para la investigación”, contó Matthew sobre el deseo de su progenitor, a nombre de quien se creó una fundación para financiar estudios para curar lesiones de la médula y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Reeve tuvo un accidente de caballo en mayo de 1995 (Archivo).

Matthew tenía 15 años cuando su padre tuvo el accidente .”Sabíamos que su vida estaba en peligro, así que fuimos a verlo de inmediato”, recordó. “Su lesión era de las más severas, estaba tetraplégico, necesitaba respiración asistida y cuidados las 24 horas”, agregó.

Pero Reeve mantuvo la cabeza alta y se negó a dejar que su condición determinara su vida. Pese a su gran actitud, su hija confesó que el actor pasó por momentos difíciles: “Al principio mi padre estuvo deprimido. [El accidente] lo golpeó muy fuerte porque él solía ser un hombre muy activo”.

.

“Sin embargo, optó por aceptar lo que había sucedido, enfrentarse a todo y ayudar con las investigaciones contra la parálisis, ya que era un personaje público y podía dar voz”, explicó su hijo.