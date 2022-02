Desde ahora, todas las personas que usen el sistema de transporte Sube pueden acreditar el saldo directamente desde su celular a través del uso de una nueva tecnología. En la nota te dejamos el paso a paso para que lo tengas en cuenta.

El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) está vigente desde 2012 y es el que le permite a la ciudadanía viajar en transporte público, ya sea trenes, subtes o colectivos. Esta modalidad busca abonar los pasajes de forma rápida y sencilla a través de recargas de saldo.

Si bien existe la posibilidad de cargar la tarjeta desde aplicaciones como Mercado pago o desde la misma plataforma Sube, no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo. Además, estas cargas no suelen ser muy cómodas, ya que no te depositan automáticamente la plata, sino que la persona debe ir una máquina de recarga, ubicadas en las estaciones de trenes, para confirmar la misma.

.

¿Cómo acredito el saldo de la tarjeta desde el celular?

Esta nueva herramienta tiene como objetivo que la experiencia del usuario sea más cómoda, por eso esta aplicación funciona como una máquina o central de carga. Es muy fácil de descargar y utilizar, solamente es necesario tener un celular conectado a una red Wifi.

Primero, abrí el Play Store (donde están todas las aplicaciones aptas para móviles). Busca la App "Carga Sube" y descárgala. Luego, carga saldo a la tarjeta usando Mercado Pago, UALA o la plataforma que uses para recargar normalmente. Activa en el menú del celular la opción "NFC". Ingresa a "Cargar Sube" y selecciona la opción "Carga tu Sube". Apoya la tarjeta en la parte de atrás de tu celular y tendrás la tarjeta con saldo.

Las máquinas de carga Sube en las estaciones de trenes seguirán funcionando.

Además, a través de esta nueva aplicación, podrás conocer con cuánto dinero cuenta tu tarjeta Sube. En caso de que falle el celular o la app, deberás acudir a una terminal de carga automática para así poder acreditar la recarga.