En las últimas horas, se conoció una historia que indignó a más de uno en las redes sociales. Resulta que un hombre con Síndrome de Asperger comenzó a trabajar y, al segundo día, volvió llorando a su casa debido a los malos tratos y a las burlas que recibió en la oficina. De inmediato, su hermano dio a conocer su caso y se hizo viral.

“Mi hermano empezó a trabajar, tiene asperger y en su 2.º día volvió llorando porque su jefe le pregunto si era estúpido debido a que no entiende las ironías, sumado a las burlas cómplices de sus compañeros de trabajo. Ahora, ¿cuál es la necesidad de burlarse de alguien x ser diferente?”, redactó el hermano en su cuenta de Twitter.

Casi de inmediato, los usuarios empatizaron con el relato y comenzaron a interactuar con el posteo, que ya acumula más de 6.500 “me gusta”, 428 retuits y otros 28 comentarios.

El posteo que realizó su hermano se hizo viral en Twitter.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “aparte una de las características del asperger es esa, no entienden el doble sentido, me da bronca la falta de capacitación en estos temas”; “es necesario visibilizar esto o la gente debería dejar de decirle estúpido a los demás gratuitamente, ¿por qué no entienda una ironía? Necesitamos un mundo más empático para todos”; “¿Cuál es la idea de burlarse? Ninguna. Está mal como también burlarse de los papás que caen en las guardias y/o consultorios, o de tantos otros. Pensemos si nosotros mismos no hacemos lo mismo con el fin de ser ‘chistosos’” y “tengo un niño de 10 con Asperger, agradezco que tenga compañeros de escuela tan comprensivos y solidarios, obviamente conocen la situación de mi niño. Pero, por sobre todo, a las familias, que educan niños empáticos...no todo está perdido”.

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

Según WebMD —sitio especializado en consultas médicas—, uno de los principales sitios web de salud de los Estados Unidos, “cuando conoces a alguien que tiene el síndrome de Asperger, es posible que notes dos cosas de inmediato. Son tan inteligentes como otras personas, pero tienen más problemas con las habilidades sociales. También tienden a tener un enfoque obsesivo en un tema o realizar los mismos comportamientos una y otra vez”.

En adición, según agrega Top Doctors España, se trata de un “trastorno del neurodesarrollo que afecta, especialmente, a la comunicación e interacción social. Este trastorno se incluye dentro de los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Quien lo padece también presenta dificultades en la flexibilidad del pensamiento, pero a diferencia del autismo, se caracterizan por poseer un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la del resto de la población”.