Unos 300 estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) continúan la toma del centro educativo del barrio porteño de Monserrat en reclamo de los desplazamientos de un docente denunciado por "mirar pornografía infantil" y amenazar al estudiante, y un no docente condenado por abuso sexual, según sostuvo este jueves por la mañana la presidenta del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich.



En principio la toma continúa hasta tanto los estudiantes definan cómo seguir en la asamblea que comenzó a las 16 luego de mantener una reunión a las 13 con las autoridades del colegio. La información fue brindada a través del Instagram del Centro de Estudiantes Nacional Buenos Aires (CENBA).

A las 16, en una asamblea, los estudiantes coordinarán los pasos a seguir.

"No vamos a ceder hasta tanto no haya un diálogo real y que en lo inmediato se los desplace del contacto con estudiantes", había dicho Liascovich, previo a mantener la reunión. Además, agregó que buscan que "las cosas se hagan bien y se les abra un sumario".

.

¿Cuáles son los reclamos estudiantiles?

El profesor denunciado, según precisó Liascovich "amenazó a quien lo denunció, encerrándolo en la vicerrectoría y amenazándolo "con bajarle todos los dientes".



Otro de los reclamos estudiantiles está relacionado con el pedido de desplazamiento de un integrante del personal no docente que trabaja en el campo de deportes del Colegio, ubicado en la Costanera Sur, que "está condenado a tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de una menor de edad conviviente con él".

Alrededor de 300 estudiantes tomaron el Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) (Télam).

Los reclamos fueron difundidos en redes sociales. "Lo que pedimos es el desplazamiento de estas dos personas del contacto estudiantil y además pedimos una formación obligatoria a todo el personal docente, no docente y autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires en Educación Sexual Integral (ESI)", señaló la dirigente estudiantil.

.

Así las autoridades del colegio confirmaron la toma

Las autoridades del CNBA confirmaron en la noche del miércoles la toma del colegio y en un comunicado describieron la situación como "totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa".



Dijeron que como resultado de la toma, "decidida en asambleas estudiantiles celebradas en los tres turnos", quedarán "suspendidas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio".



"Con respecto a la situación del docente mencionado (al que no identificaron), aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones", señaló el comunicado firmado por la rectora Valeria Bergman.

.

El objetivo de la toma es que sean escuchados los reclamos estudiantiles (Télam).

El escrito asegura que el profesor denunciado, "ha presentado el 5 de abril del corriente año la renuncia condicionada a todos sus cargos según consta en Resolución de Rectoría CNBA N°195/2022, a la espera del beneficio jubilatorio".Sobre esto, la presidenta del Centro, Liascovich, indicó que el hombre "aunque no dé clases, sigue siendo coordinador general del Departamento de Educación Física. No tiene licencia de su cargo de poder y político, y merodea el campo de deportes".En cuanto a la información aportada por elsobre el personal no docente, las autoridades informaron: "hemos iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada".