Las relaciones tóxicas siempre existieron, pero con el avance de las redes sociales se hicieron cada vez más virales. Con todos nuestros movimientos disponibles al público en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, es más fácil que nunca espiar a una pareja, y más frecuente que nunca las historias virales de novios y novias celosas.

En los últimos días, uno de estos episodios se volvió viral en la red social del pajarito, donde un internauta compartió el incómodo momento que le hizo pasar una novia celosa. "Entro a IG y tengo un mensaje privado de una mina enojada porque reacciono a las historias de su novio 'muy seguido'", comenzó su relato el usuario de Twitter.

.

Al joven la situación le hizo ruido, y le pidió a la desconocida que le compartiera el nombre de su supuesto novio. La revelación que le llegó hizo que su historia se volviera viral: "Le pido el IG del chico, es MI PRIMO. Una que me va a conocer en Pascuas más vale que ni levante la mirada", concluyó el internauta.

No hace falta decir que la publicación tuvo gran éxito, considerando el gran fervor que los usuarios de Twitter sienten hacia el chisme ajeno. El tuit logró reunir casi 60 mil 'me gusta', más de 1.300 retuits y cientos de comentarios, reacciones y memes de los usuarios de Twitter que se entretuvieron con el momento viral.

Entro a IG y tengo un mensaje privado de una mina enojada xq reacciono a las historias de su novio "muy seguido".



Me pareció raro. Le pido el IG del chico, es MI PRIMO.



Una que me va a conocer en Pascuas más vale que ni levante la mirada. — 03-03-456 ���� (@Csar_A) April 6, 2022

Muchos de los comentarios constaron de usuarios pidiendo una actualización del caso después de la temida cena de Pascua, con todavía más comentaristas pidiendo que el tuitero le "saque la careta" a la muchacha en frente de la familia: "te estás perdiendo una oportunidad de oro para hacer quilombo", señaló un usuario.

En una nota más seria, otros internautas señalaron lo dañinas que pueden ser estas actitudes: "Que horrible es la manipulación y violencia dentro de las relaciones. Que feo eso de andar acosando a las personas porque ven a tu pareja", "encuentro gravísimo que la gente le revise las reacciones de IG a sus parejas, terapéense" y "Se va a reír, y queda impune. Pobre tu primo. Se tiene que hablar más de esto como violencia y pasa como broma, porque la mina no va a cambiar y vos te enteraste de casualidad", fueron algunos de los comentarios.

Quiero actualización en pascua kajsjiaia pic.twitter.com/5bCD1hALpi — m!r!an g00d (@m_miriannnnnn) April 6, 2022

Por último, no faltaron los usuarios que compartieron sus propias experiencias con parejas tóxicas: "La novia de mi primo, cuando falleció mi mamá y me vino a saludar (hace mucho no nos veíamos) gritándole por celular 'QUIEN ES ESA P...?!?!' Aguantá. Me cambió los pañales un poco más, enferma", compartió una.

"Mi hermano cagó a su señora con una Ana María, y mi sobrino estaba enojado y agarro el celular de mi hermano y empapelo a xuxadas a mi prima que se llama Ana María. Mi prima nunca ha querido decirle a mi hermano para evitarle una vergüenza ni al él ni a mi sobrino", acotó otra.