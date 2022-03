Luego de su cobertura in situ desde Ucrania, Chiche Gelblung decidió volver a Argentina y, recién llegado a nuestro país, dialogó en exclusiva con Crónica HD. En su testimonio, reflejó de primera mano lo que vivió durante la invasión en materia humanitaria, fronteriza, escasez de alimentos y milicias violentas.

Miles de argentinos estuvieron pendientes de la llegada del periodista y esta situación quedó reflejada en las redes sociales que reaccionaron a través de una gran cantidad de memes.

Desde su casa y después de una travesía agotadora, el icónico periodista de 78 años habló de su experiencia en Europa del Este. "Debería estar ahí (en el estudio), pero después de 20 horas de viaje no estaba en condiciones de presentarme. Mañana ya vamos a estar ahí", se excusó Chiche.

Al ser consultado sobre las conclusiones que le dejó la cobertura del conflicto, el periodista manifestó: "La guerra tiene los costos adicionales, que son los que verdaderamente importan, como en este caso que es el drama de la gente. Es una guerra prácticamente entre hermanos. Es como una guerra civil".

Además, Chiche remarcó el drama humano que se está viviendo en el éxodo. "Toda esa solidaridad que el mundo pregona no se nota en la frontera entre Ucrania y Polonia. Porque a la gente que está haciendo el éxodo, los someten a situaciones infernales. Están dos o tres días en la frontera. Mujeres y chicos, porque hombres casi no hay, a la intemperie. Estamos hablando de días de 4 o 5 grados bajo cero. Y en la noche llega a 7 u 8 grados bajo cero. Lo que le están haciendo a esta gente es siniestro", dijo.

Tras confirmar que tuvo inconvenientes para cruzar la frontera y llegar a Kiev (lo cual anticipó su regreso), el periodista habló sobre si tuvo temor por su vida y de la hostilidad que recibió por parte de la gente. "Notás tensión y maltrato, especialmente por las brigadas civiles. El riesgo está kilómetros más adentro dónde nosotros no pudimos llegar porque teníamos demasiados riesgos. No tenés choferes que te lleven porque la gente tiene miedo. Pero nunca tuve sensación de miedo. Fuimos preparados y somos prudentes. No somos ni temerosos ni temerarios", aseguró.

Por último, el periodista remarcó el verdadero conflicto humano que se ve desde el lugar de los hechos. "Se hacía muy difícil trabajar en Ucrania. Aunque eso no me da miedo, a cualquier loco se le escapa un tiro. No son soldados profesionales, son retenes de comandos civiles rebeldes", manifestó.

Los mejores memes de la vuelta de Chiche Gelblung a nuestro país después de cubrir la invasión de Rusia a Ucrania

