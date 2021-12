Wanda Nara, quien regresó a la Argentina la semana pasada para cumplir con varias actividades profesionales y personales de su agenda, decepcionó a varios internautas por haber traicionado a una de las personalidades más queridas de los últimos tiempos en las redes sociales: Joaquín Nahuel.

Se trata del niño de 10 años de General Rodríguez a quien se conoce mejor como “el nene de las tortas” tras haber contado en Twitter desea convertirse en pastelero profesional y que además, con sus preparaciones, busca pagarse un costoso tratamiento en Estados Unidos por las quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo.

Joaquín Nahuel vende sus tortas por encargo a través de sus redes sociales.

Pese a que Joaquín se ganó prontamente el respeto de muchos usuarios por su dedicación, su simpatía, y sus coloridas y empalagosas tortas, también se hizo de unos cuantos enemigos que comenzaron a criticar sus preparaciones y burlarse de sus quemaduras. Esto provocó que durante un tiempo decidiera alejarse de los medios y redes sociales.

Al igual que muchos otros famosos, la empresaria se solidarizó con el chico a través de sus cuentas virtuales, y también aprovechó para hacerle un encargo de forma pública: “Me encantaría que puedas hacer la torta de cumpleaños para mi hijo en Argentina”, le escribió desde sus historias de Instagram.

"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no podés cumplir tus sueños. Podés lograr todo lo que soñás y más", expresó la mediática, quien se había conmovido al enterarse del bullying que sufría Joaquín Nahuel.

Esa torta era supuestamente en la que Constantino, el hijo de Wanda y Maxi López, soplaría sus 11 velitas este domingo 19 de diciembre. No obstante, cuando la dueña de “Wanda Cosmetics” publicó las fotos de la celebración de este fin de semana, muchos seguidores se encontraron con un bizcochuelo de varios pisos y temática de Mario Bros, que no había sido horneado por Joaquín Nahuel.

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Constantino, su hijo con Maxi López, con una torta de tres pisos de temática de Mario Bros.

Los admiradores del joven pastelero no tardaron en reclamarle a la esposa de Mauro Icardi la promesa que había hecho públicamente. La cuenta de Instagram de chimentos Chusmeteando publicó una captura de pantalla de la caja de comentarios de la foto del cumpleaños de Constantino, donde se lee que alguien pregunta: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. A lo que el pequeño pastelero respondió: "Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada".

Consciente de la mala imagen que había provocado la respuesta de Joaquín sobre su promesa incumplida, Wanda decidió reaparecer con una insólita justificación, que no terminó de convencer a los usuarios que la siguen a ella y al niño.

Joaquín Nahuel explicó que pese al pedido público que le llegó por Instagram, Wanda Nara nunca le encargó una torta para el cumpleaños de su hijo.

Wanda Nara justificó por qué no había celebrado el cumpleaños de Constantino con una torta de Joaquín Nahuel.

"El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido para Joaquín", explicó la empresaria, en referencia a que Constantino tendría otro festejo de cumpleaños, esta vez con Mauro Icardi presente y la torta de Joaquín Nahuel. No obstante, esta nueva promesa no se condice con la respuesta que el nene, quien había dicho que la empresaria no se había comunicado nunca con él, por lo que la torta todavía no fue encargada, por lo menos hasta la publicación de Wanda.