Zulma Lobato, pasa un mal momento. La mediática está atravesando problemas económicos y podría quedar en la calle luego de atrasarse varios meses con el alquiler.

En una entrevista con Crónica HD, Lobato había explicado que se maneja con una jubilación mínima, ahora de aproximadamente 30 mil pesos, que apenas le permite cubrir los gastos mensuales: "Tengo una jubilación mínima, nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego", declaró en esa ocasión.

Sin embargo, la actriz y música recibió una buena noticia en medio de su dificultad: su mánager, Lautaro Reyes, anunció su regreso a las tablas con una presentación en La Feliz, un lugar en donde es muy querida y apreciada, e interpretará sus canciones más populares, como "Resistiré" y "No te lo voy a permitir", entre otros.

Zulma siempre fue bien recibida en los boliches de La Feliz, donde los dueños de los locales se sorprendían con la cantidad de gente que convocaba su presencia. Con este temporal regreso a los escenarios de la Costa Atlántica, la mediática podría llegar a instalarse en la zona y empezar una nueva vida con trabajo fijo todos los fines de semana. Sin embargo, aclaró en varias ocasiones que esto no es lo que más desea.

Como otros artistas, la mediática también sufrió la falta de trabajo por el coronavirus.

El fuerte deseo de Zulma sigue siendo el mismo: quiere trasladarse a España para poder trabajar con Almodóvar y ser una gran artista: "Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje", se la escuchó decir a Crónica HD.

Mientras sigue trabajando para llegar al Viejo Continente, la querida figura del entretenimiento nacional comenzará una nueva ronda de espectáculos en la costa este sábado santo.

La mediática que salió a la luz al aire de Crónica HD vacacionó en Mar del Plata durante el último verano, donde se sacó fotos con la gente y hasta le regalaron carne para hacer un asado cuando visitó una carnicería. Allí también repasó su carrera: comenzó como extra, formó parte de más de 40 películas extranjeras y nacionales, y luego se lanzó como mediática, teniendo peleas muy populares como la de Mich Amed cuando la trató de masculino.