ANSES paga una ayuda a personas que perdieron su empleo: ¿Cómo cobrar $357.800 en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a abril de 2026, un beneficio destinado a personas que se quedaron sin trabajo y necesitan un respaldo económico mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Se trata de una asistencia que puede alcanzar los $357.800, dependiendo de cada caso. El monto varía en función de los aportes realizados por el trabajador durante su vida laboral y de las condiciones en las que se produjo la desvinculación.

Cómo solicitar la prestación por desempleo

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores formales que se encontraban bajo relación de dependencia y que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Para abril, los valores fijados son:

Monto mínimo: $178.900 (equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil).

Monto máximo: $357.800 (equivalente al 100% del mismo indicador).





El monto final que recibe cada beneficiario no es uniforme, ya que el organismo evalúa cada caso de manera individual. Para ello, se consideran los aportes realizados y las condiciones específicas en las que se produjo la pérdida del empleo.

En cuanto a los requisitos, se establecen dos categorías:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del vínculo laboral.

deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del vínculo laboral. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes del cese laboral.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en abril?

El calendario de pagos definido por ANSES se organiza según la terminación del DNI:

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 22 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 23 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 24 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 27 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: martes 28 de abril





Los trabajadores pueden solicitar la Prestación por Desempleo de forma online o presencial en cualquier oficina de ANSES. Más información en anses.gob.ar.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

Para acceder a este beneficio, ANSES dispone de dos modalidades de gestión: