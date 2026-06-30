Atención usuarios: qué línea de trenes estará sin servicio durante cuatro días

Los usuarios del Tren Sarmiento deberán buscar alternativas para viajar durante el fin de semana largo del 9 de julio: es que Trenes Argentinos confirmó que el servicio del ramal eléctrico Once-Moreno permanecerá totalmente interrumpido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

Esto será a raíz de una serie de obras de renovación y mantenimiento en distintos puntos del recorrido. La suspensión alcanzará únicamente al servicio eléctrico entre Once y Moreno.

En tanto, los ramales Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos continuarán funcionando con sus frecuencias habituales, ya que operan con formaciones diésel.

Cómo viajar entre Once y Moreno durante la interrupción

Ante la suspensión del servicio, Trenes Argentinos recomendó planificar los viajes con anticipación y difundió distintas alternativas para realizar el recorrido mediante colectivos y subte.

Una de las opciones más rápidas será utilizar la línea 57 Expreso, que circula por autopista entre Once y la zona oeste.

Otra posibilidad consiste en tomar la línea 57 hasta Morón y desde allí combinar con el colectivo 303, una alternativa útil cuando el servicio expreso no coincida con el horario del viaje.

También se podrá utilizar la línea 57 R0 y combinar con las líneas 443, 269 o 441, mientras que quienes prefieran realizar todo el recorrido en colectivo tendrán disponibles las líneas 88, 96, 136, 163, 166, 302, 336 y 392, aunque estos recorridos suelen demandar más tiempo por la cantidad de paradas.

Qué obras realizarán en el Tren Sarmiento

La interrupción permitirá avanzar con una serie de trabajos de infraestructura destinados a mejorar la seguridad y el funcionamiento de la línea.

Entre las tareas previstas se encuentran el reemplazo del aparato de vías número 11 en la estación Caballito, el acondicionamiento del sistema de señales en Liniers y la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales de Castelar.

Además, se renovará el cableado de señalización en el puente Reconquista, ubicado en Paso del Rey, y continuarán las obras de puesta en valor del andén número dos de Morón y de la plataforma central de la estación Ramos Mejía.

También se llevarán adelante tareas de mantenimiento sobre la vía número cuatro en Moreno.



