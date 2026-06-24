Ya funciona el nuevo tren rápido de la línea Sarmiento: qué servicios brinda y cuál es la tarifa

Trenes Argentinos sumó una nueva formación de larga distancia en la línea Sarmiento para el trayecto que une Once con Bragado con el que además se brinda un servicio diferencial entre las estaciones de Once, Haedo y Moreno.

El servicio funciona tres veces por semana y desde la empresa resaltaron que "ofrece una alternativa más cómoda, climatizada y rápida para los usuarios" que ya que se trata de un coche de primera categoría.

"Este servicio permite efectuar el recorrido con ambiente climatizado y baños. Por ello, se transforma en una alternativa en materia de comodidad y reducción en el tiempo de viaje para quienes quieran dirigirse a su trabajo o a realizar trámites, evitando las aglomeraciones del tránsito vehicular", recalcaron a través de un comunicado.

Días, horarios y precio

El nuevo tren comenzó a funcionar el pasado 17 de junio y el tiempo de viaje entre Once y Moreno es de 1:21 horas.

Circula lunes, miércoles y viernes y desde la terminal porteña sale a las 18:35 con paradas por Haedo a las 19:21 y Moreno a las 19:56.

En sentido inverso, de Moreno parte a las 6:29 con arribo a Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50.

El boleto tiene una tarifa plana de 2.600 pesos y puede ser adquirido anticipadamente a través de la página de Trenes Argentinos o en las boleterías de larga distancia habilitadas.