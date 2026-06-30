Anuncian una importante renovación en el Tren Sarmiento: cómo quedarán las estaciones desde ahora

Viajar en el Tren Sarmiento está a punto de cambiar para miles de pasajeros que circulan a diario por la línea. Ya empezaron las obras que transformarán por completo dos de las estaciones más concurridas del recorrido, en el marco de un plan que también alcanza señales, vías y cabinas en otros seis puntos clave.

Así van a quedar las estaciones Morón y Ramos Mejía

Trenes Argentinos Infraestructura confirmó que Morón y Ramos Mejía son las dos estaciones elegidas para la puesta en valor integral. Las tareas incluirían la adecuación completa de edificios principales, baños e ingresos, además de la renovación de andenes.

También se actualizarían los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación, en una intervención que busca cambiar de manera notoria las condiciones de uso para los pasajeros que pasan por estas estaciones todos los días.

Se viene una importante renovación en el Tren Sarmiento.

Por qué decidieron renovar el Sarmiento justo ahora

Las obras se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, una medida que apunta a recuperar condiciones básicas de seguridad y operación que, según trascendió, habían quedado postergadas durante años en una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los trabajos se concentran en tres frentes: señalamiento ferroviario, obras civiles en estaciones y mantenimiento del tendido de vías.

Los otros seis puntos de la línea que también van a cambiar

La renovación no se limita a las estaciones. El plan contempla además una modernización integral del sistema de señales en distintos sectores del recorrido, con el recambio de aparatos de vía en Caballito y el acondicionamiento de señales en Liniers.

A eso se suma la actualización de las mesas de mando de cabinas y cambios que operan en Castelar, Haedo y Moreno, además del reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

En materia de vías, se ejecuta la depuración de la vía número 4 de Moreno como parte del mantenimiento general del tendido ferroviario, en una intervención que buscaría garantizar la normal prestación del servicio.