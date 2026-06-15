Refuerzan los controles en los trenes para evitar "colados"

Trenes Argentinos puso en marcha un sistema de fiscalización a bordo para detectar a quienes viajan sin pagar el boleto o sin registrar correctamente el recorrido en las diferentes líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A través de patrullas integradas por inspectores equipados con lectores portátiles, la empresa verifica en tiempo real si los pasajeros apoyaron la tarjeta SUBE al ingresar a las estaciones.

El operativo busca combatir la evasión del pasaje y mejorar los niveles de recaudación en la red ferroviaria metropolitana.

El costo de la infracción y los métodos de pago

La sanción económica establecida por no validar el viaje equivale al valor de 10 boletos mínimos, lo que representa un costo actual de $3.500 por cada infracción.

Los agentes están autorizados a cobrar la multa en el acto de forma en efectivo o mediante códigos QR con billeteras virtuales y aplicaciones bancarias.

Durante el primer mes de implementación plena de esta medida, se aplicaron cerca de 16.000 multas por distintas irregularidades.

Desde la operadora remarcaron que "los controles pueden realizarse en cualquier tramo del recorrido, por lo que resulta obligatorio conservar la tarjeta SUBE durante todo el viaje".

Ramales con controles activos y próximas expansiones

Actualmente, los operativos sorpresa se distribuyen en tres líneas específicas:

Línea Roca : Es la de mayor despliegue, con 10 patrullas que cubren los servicios hacia La Plata , Alejandro Korn , Ezeiza , Cañuelas y Bosques , tanto por vía Quilmes como por vía Temperley .

Línea San Martín : Cuenta con cinco cuadrillas que realizan controles aleatorios en el trayecto que une Retiro con Pilar y Cabred .

Línea Belgrano Sur: Dispone de dos patrullas activas para supervisar los recorridos entre Sáenz, González Catán, Tapiales, Marinos del Crucero General Belgrano y Lozano.

Trenes Argentinos confirmó que el esquema continuará expandiéndose durante las próximas semanas hacia las líneas Mitre y Sarmiento, donde ya se trabaja en la conformación de los equipos y la logística.

La intención final de la empresa es extender de manera progresiva este sistema a toda la red ferroviaria para unificar los mecanismos de fiscalización.