Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

Con tan solo 12 años, el argentino Faustino Oro se convirtió en Gran Maestro de ajedrez y es el segundo más joven de la historia.

El nacido en el barrio de San Cristobal se impuso sobre polaco Bartlomiej Niedbala, por la octava ronda del Festival internacional de Cerdeña.

En el certamen acumula cinco victorias y tres empates en el certamen, lo que le permite manterse invicto tras ocho rondas.

A lo largo de la competencia superó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala, además de firmar tablas frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

Oro consiguió esta proeza y se transformó en el segundo Gran Maestro más precoz, con solo 12 años, 6 meses y 26 días.

Solo es superado por el estadounidense Abhimanyu Mishra, con 12 años, 4 meses y 21 días en 2021.