Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 9 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
HISTÓRICO

Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

El jugador de 12 años derrotó al polaco Bartlomiej Niedbala en el Torneo Abierto de Cerdeña, victoria que le permitió lograr un nuevo hito en su carrera.

Con tan solo 12 años, el argentino Faustino Oro se convirtió en Gran Maestro de ajedrez y es el segundo más joven de la historia.

Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia

El nacido en el barrio de San Cristobal se impuso sobre polaco Bartlomiej Niedbala, por la octava ronda del Festival internacional de Cerdeña.

En el certamen acumula cinco victorias y tres empates en el certamen, lo que le permite manterse invicto tras ocho rondas.

A lo largo de la competencia superó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala, además de firmar tablas frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

Oro consiguió esta proeza y se transformó en el segundo Gran Maestro más precoz, con solo 12 años, 6 meses y 26 días.

Solo es superado por el estadounidense Abhimanyu Mishra, con 12 años, 4 meses y 21 días en 2021.

Esta nota habla de:
1
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Faustino Oro