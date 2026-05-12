Hot Sale 2026: la indumentaria lidera el podio, pero crece la cautela con las cuotas

Las primeras horas del Hot Sale 2026 confirmaron una intensa actividad digital, con picos de tráfico de 140.000 usuarios simultáneos. En un contexto donde la planificación le gana a la compra impulsiva, el evento impactó por cómo el consumidor decidió financiar sus adquisiciones en medio de las ofertas.

Estos son algunos de los puntos clave que marcaron el pulso de la jornada:

Los rubros que marcan el ritmo

La búsqueda de oportunidades se concentró en categorías donde el consumo inmediato convive con proyectos a largo plazo:

Indumentaria al frente : Este rubro lidera ampliamente el mercado con el 48,1% de las transacciones totales.

Hogar y Belleza : La decoración representa el 8,3% , seguida por salud y belleza con un 8,1% de los pedidos.

Construcción en alza : Este segmento ganó un protagonismo inesperado entre quienes buscan remodelar, convirtiéndose en un rubro de "alta consideración".

Los favoritos: La lista de deseos está encabezada por remeras, camperas, pantalones, cremas faciales, botas y materiales de obra.

Radiografía del pago: menos cuotas y más efectivo

El dato financiero más relevante es la caída en la financiación a largo plazo. El usuario actual se volvió más táctico y prioriza el desendeudamiento:

Pago único : Seis de cada diez consumidores optaron por pagar en una sola cuota, una tendencia que creció un 8% respecto al año pasado.

Tarjeta de crédito : Sigue siendo el método principal con el 47% de las operaciones, aunque reveló una caída frente al 70% registrado en 2025.

Financiación marginal : Apenas un 6% de los compradores aprovechó las 12 cuotas sin interés.

Transferencias y billeteras: El pago por transferencia capturó el 19% de las compras, mientras que las billeteras virtuales alcanzaron el 7%.

El dato financiero más relevante es la caída en la financiación a largo plazo.

Perfil del comprador y logística

La forma y el lugar desde donde se compra también garantizaron datos interesantes para el análisis del comercio nacional:

El celular es el rey : Casi el 70% de las compras se efectuaron desde teléfonos móviles.

Origen del tráfico : Buenos Aires lidera la conectividad, seguida por Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Envío gratis : La posibilidad de recibir productos sin costo adicional se consolidó como un factor determinante para la mitad de las órdenes.

Descuentos efectivos: El 71% de las operaciones incluyó alguna rebaja sobre el precio de lista.

Este panorama confirmó que el usuario se ha vuelto más estratégico, buscando beneficios logísticos para maximizar cada peso. Un cierre de jornada que demuestra una adaptación notable a las condiciones económicas actuales.