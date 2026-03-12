La Justicia falló en contra de un banco por debitar de forma automática deuda con tarjeta de crédito

La Justicia de Corrientes aplicó un fallo histórico en la defensa de los usuarios bancarios. El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de esa provincia ordenó al Banco de Corrientes S.A. que deje de debitar de forma anticipada el saldo total de las tarjetas de crédito.

En ese marco, la jueza Sonia Elizabeth Filipigh dio lugar a la demanda de un cliente que cuestionó esta modalidad, al considerar que la entidad financiera no contaba con autorización contractual para realizar esos descuentos antes de la fecha establecida en el contrato.

Además, se inscribió este fallo bajo el régimen de protección al consumidor, y la resolución judicial marca límites claros para casos de este tipo, al acentar un precedente.

El demandante, titular de una tarjeta Visa emitida por el Banco de Corrientes, denunció que la entidad le debitaba automáticamente el total del resumen apenas se acreditaban sus haberes

En ese marco, la jueza Filipigh analizó el contrato y concluyó que la autorización dada por el cliente era para debitar el pago en la fecha de vencimiento, no antes.

Se trata de un fallo que fortalece el rol de la Justicia en la defensa de los derechos de los consumidores.