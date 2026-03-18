Martín Etchevers, de Adepa: "El periodismo es un termómetro de los climas sociales"

Adepa celebra la 190ª Junta de Directores en su salón de conferencias de Chacabuco 314, Capital Federal.

La entidad que agrupa a todos los medios del país desarrolla una serie de actividades relacionadas con la industria periodística.

La reunión incluye paneles de capacitación (transformación digital, inteligencia artificial y nuevos flujos de trabajo), debates sobre innovación en medios, libertad de prensa y sostenibilidad, con participación de destacados expertos y representantes del sector.

Durante el encuentro se abordan cambios en redacciones por IA y automatización, análisis de datos para negocios de medios, experiencias en uso de video digital para engagement, y sostenibilidad de medios locales.

"Resguardar la libertad de expresión"

En el primer día de la Junta de Directores de la asociación, el presidente de ADEPA, Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires) dijo que "desde sus distintos ángulos y con sus diferentes visiones, el periodismo es un termómetro de los climas sociales. Su valor no depende de a quién interpela, sino de su rigor, su honestidad y su compromiso con los hechos."

En relación al impacto de las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial sobre la actividad periodística, destacó que "la creciente intermediación y el desarrollo de modelos de IA que utilizan contenidos periodísticos sin reglas claras ni compensaciones adecuadas plantean un desafío urgente que requiere respuestas institucionales y regulatorias."

Para el presidente de Adepa "es imprescindible avanzar en reglas claras que garanticen la protección de la propiedad intelectual, la razonabilidad y transparencia en los procesos de moderación de contenidos y un entorno competitivo más justo para los medios".

"Defender el periodismo profesional"

Adepa, según Etchevers, "ha sostenido el diálogo con los distintos poderes del Estado, defendiendo el valor del periodismo profesional, su sustentabilidad y la necesidad de resguardar el marco jurídico de la libertad de expresión. En el caso del proyecto de reforma del Código Penal, cuyo envío al Congreso fue anunciado por el oficialismo, nos expresamos sobre la necesidad de mantener el actual sistema de protección para el abordaje periodístico de asuntos de interés público, que sigue estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."

También puso en valor que "los medios periodísticos no son un actor más en el ecosistema digital: cumplen un rol diferencial como herramientas para el acceso a la información, la auditoría del ejercicio del poder y la calidad del debate público. Tienen estructuras organizacionales y profesionales destinadas a ese objetivo; tienen editores y redactores con nombre y apellido; tienen responsabilidad editorial, jurídica y económica ante sus audiencias y ante los poderes públicos".

El desafío de Adepa y de todos sus integrantes es trabajar en una agenda común para enfrentar los desafíos actuales: "La transformación en curso también abre oportunidades. El desafío es abordarlas con una mirada estratégica, fortaleciendo la innovación, la cooperación sectorial y el vínculo con las audiencias", ratificó.

Pagni, paneles y capacitación

En la primera jornada, hubo una conversación con Carlos Pagni, columnista político de La Nación y conductor de Odisea Argentina (LN+), que fue moderada por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa.

Carlos Pagni mantuvo una charla con Daniel Dessein, de Adepa. El análisis de la actualidad política nacional e internacional.

El inicio de las actividades de capacitación y formación profesional fue con el panel Cómo están cambiando las redacciones: IA, automatización y nuevos flujos de trabajo. Expusieron Lisandro Guzmán, Editor General Multiplataforma de La Voz del Interior (Córdoba); Gastón Roitberg, Secretario de Redacción a cargo del proyecto Experiencia de suscriptores (SX), de La Nación; y Rodrigo Rotonda, Director General de Grupo El Eco (Tandil); y fue moderada por Francisco Muñoz, director de OPI Santa Cruz.

Luego, el panel De los datos al revenue: inteligencia artificial aplicada al negocio de medios, con Leonardo Dalera, Chief Data & Analytics Officer de Clarín; y Fernanda Fiorotto, Sales Director de Seedtag - Argentina. Tuvo como moderador a Federico Erhenfeld, cofundador de KAFE.

En la sede de Adepa en la Capital Federal se convocaron los directivos de los medios, periodistas e invitados especiales.

El último encuentro fue Uso de video digital: experiencias y aprendizajes: del alcance al engagement. Contaron las experiencias en sus medios Ezequiel Franco, director digital de 0221 (La Plata); Lila Bendersky, Coordinadora de producción audiovisual de Cenital; y Andrés González Casco, Social Media & Video Manager de Olé. La charla fue moderada por Gastón Serralta, CEO de Dosunos.

El cierre del día miércoles incluyó una cena de camaradería en Círculo Italiano, Libertad 1264, de Capital Federal.

Miguel Gaita, Ana Tronfi, Martín Etchevers y Daniel Dessein en la apertura de la Jornada de Directores de Adepa.

El periodismo y la guerra

A todo esto, y relacionado a los acontecimientos globales y su impacto en el escenario regional y local, hubo un espacio de diálogo para analizar y reflexionar sobre ese contexto. Estuvo como invitado especial el analista internacional Carlos Pérez Llana, quien conversó con el periodista Gonzalo Bañez.

Este jueves, el cierre

En la última jornada, la del jueves 19, estará la Conferencia sobre el escenario económico, a cargo del economista Juan Carlos De Pablo, moderada por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Capacitación Multiplataforma.

Luego, vendrá la charla Producto en la era de la IA: cómo adaptarse en tiempo real a la audiencia, con la presentación de Felicitas Carrique, directora de News Product Alliance, con la moderación de Carlos Marino, director de Letra P.

Seguirá el panel La fuerza de lo local: tres experiencias de medios sostenibles, con Marcelo Almada, director de Misiones Online (Misiones); Mariano Jacobi, director de Paralelo 32 (Santa Fe); y Ángeles Barcia, socia gerente de El Argentino (Gualeguaychú). El moderador será Tomás Vio, presidente de la Comisión de Desarrollo Digital.

El cierre de las presentaciones será con el panel: Redefinir el archivo: de depósito histórico a motor de innovación, con Leonardo Rearte, secretario de Redacción, y Rubén Valle, secretario General de Redacción, de Los Andes (Mendoza); y Ricardo Terán, Gerente de Relaciones Institucionales de Multimedios La Capital (de Rosario). La charla será presentada y moderada por Andrés D´Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y María José Iriarte, gerente de Alianzas de Noticias de Google en Argentina.

FOTOS: CAMILA FERRER POSE Y ADEPA