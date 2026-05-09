Mayo huele a traición: los signos que podrían llevarse más de una decepción

Mayo llega con una energía intensa para varios integrantes del zodíaco. De hecho, algunos atravesarán mucha sensibilidad emocional, tensiones en vínculos cercanos y situaciones que podrían generar desconfianza o desgaste mental si no actúan con cuidado.

Según la astrología, ciertos movimientos planetarios pueden potenciar malos entendidos, promesas poco claras y cambios repentinos de humor. Por eso, habrá signos que necesitarán abrir bien los ojos y no dejarse llevar únicamente por las emociones o las apariencias.

Top 5 signos que no deben fiarse ni de su sombra en mayo

Géminis

Durante mayo, podría sentirse más confundido de lo habitual. Comentarios cruzados, malentendidos y situaciones poco claras podrían aparecer tanto en el ámbito laboral como en el sentimental.

Además, este signo tendrá que prestar especial atención a las personas que prometen demasiado. Habrá riesgo de decepciones o cambios repentinos que podrían alterar planes importantes si no mantiene la calma y analiza cada paso con cuidado.

Mayo exigirá más atención emocional y mental para evitar decepciones.



Escorpio

Atravesará un período donde la intuición será clave. Aunque suele detectar rápidamente las malas energías, este mes podría sentirse más vulnerable frente a personas manipuladoras o situaciones ambiguas.

También podrían surgir tensiones en amistades o relaciones cercanas. La astrología recomienda evitar discusiones innecesarias y no reaccionar impulsivamente ante provocaciones o rumores.

La desconfianza podría convertirse en una herramienta necesaria durante este período.Piscis

Piscis

Tendrá tendencia a idealizar demasiado ciertas situaciones durante mayo. Esa sensibilidad característica podría jugarle en contra si deposita expectativas excesivas en personas que no actúan con sinceridad.

Por otro lado, será importante que este signo aprenda a poner límites. No todo el mundo llegará con buenas intenciones y algunas actitudes podrían generarle desgaste emocional si no prioriza su bienestar.

Poner límites será fundamental para evitar desgaste emocional.

Leo

Podría vivir semanas marcadas por tensiones, competencia y pequeños conflictos en su entorno cotidiano. Algunas personas podrían mostrarse más interesadas de lo normal o acercarse con intenciones poco claras.

Además, este signo deberá evitar actuar desde el orgullo. La necesidad de tener el control absoluto podría generar discusiones innecesarias y decisiones apresuradas que luego traerían arrepentimientos.

La paciencia y la observación serán claves para atravesar mayo.

Tauro

Sentirá que muchas situaciones avanzan más lento de lo esperado. Esa frustración podría llevarlo a confiar rápidamente en propuestas o personas que aparentan ofrecer soluciones inmediatas.

La astrología indica que este signo necesitará actuar con prudencia y no dejarse llevar por promesas demasiado perfectas. Mayo será un mes ideal para analizar cada detalle antes de tomar decisiones importantes.

La cautela será la mejor aliada frente a propuestas dudosas.



