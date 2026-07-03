Multas de tránsito aumentaron 2,5% en PBA: cuánto cuestan

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó un nuevo incremento del 2,5% en las multas de tránsito tras una resolución oficial vigente para el bimestre de julio y agosto.

La medida, impulsada bajo la gestión del gobernador Axel Kicillof, responde de forma directa al alza en los precios de los combustibles líquidos en el territorio bonaerense.

De esta manera, el valor de la denominada Unidad Fija (UF) se modificó para el período actual, impactando de forma severa en las sanciones económicas de infracciones graves como el exceso de velocidad, el test de alcoholemia positivo y la circulación obligatoria sin la correspondiente Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día.

El nuevo esquema de la Unidad Fija en la provincia

El cálculo de los montos de las penalizaciones en las rutas y calles de la provincia se rige por la indexación del valor de la nafta premium de la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

A partir de la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial provincial, cada unidad vial escaló desde los $2215 previos hasta establecerse en $2271 oficiales.

Cualquier conductor que cometa una infracción vial en rutas de la jurisdicción bonaerense abonará la sanción con esta cotización, un esquema que volverá a ser revisado en el mes de septiembre.

La normativa estipula rangos mínimos y máximos medidos en unidades de combustible para penalizar el incumplimiento vial, por lo que el desembolso final dependerá exclusivamente de la gravedad asignada a la falta cometida.

Valores y escalas de las infracciones más frecuentes

Las multas más costosas vigentes corresponden a la conducción bajo los efectos de estupefacientes o la negativa explícita a someterse a los controles preventivos de los agentes de seguridad.

Por ejemplo, evadir el control o negarse al test de alcoholemia parte desde un piso de $1.135.500 y puede alcanzar un techo regulado superior a los $2,7 millones en casos extremos.

Por otra parte, infracciones habituales en los accesos urbanos, como cruzar un semáforo en rojo o transitar en contramano, implican severas penas que se extienden hasta los $2.271.000.

El mismo monto máximo está contemplado para aquellos conductores que circulen con la VTV vencida o sin portar el seguro obligatorio contra terceros.

Por último, las faltas consideradas menores dentro de la escala provincial, tales como el mal estacionamiento detectado en zonas prohibidas o no utilizar el cinturón de seguridad, inician con valores base de $113.500, buscando desincentivar las conductas de riesgo en la vía pública de Buenos Aires.