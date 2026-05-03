Aumento de multas en Buenos Aires: las sanciones por infracciones de tránsito suben un 16,8%

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento de 16,8% en los valores de las multas por infracciones de tránsito para el bimestre mayo-junio. La medida, oficializada mediante la Resolución 2/2026 en el Boletín Oficial, representa la tercera actualización del año tras los ajustes de enero y marzo.

Con este cambio, el valor de la Unidad Fija (UF) -referenciada en el precio del litro de nafta de mayor octanaje en el Automóvil Club Argentino de La Plata- se elevó de $1.896 a $2.215.

Los nuevos montos según la infracción

A partir de la entrada en vigencia de la norma el pasado 1 de mayo, las sanciones más severas, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin VTV o conducir sin licencia, parten desde los $664.500 y pueden alcanzar un techo de $2.215.000.

En el caso de faltas consideradas menores, como dejar el auto mal estacionado, no utilizar el cinturón de seguridad o circular sin la documentación obligatoria, los valores oscilan entre $110.750 y $221.500.

Por otro lado, negarse a realizar un test de alcoholemia se posiciona como una de las infracciones más costosas, con multas que pueden llegar hasta los $2.658.000.

Requisitos para circular y beneficios por pago

Para transitar por territorio bonaerense, las autoridades recordaron la obligatoriedad de portar la licencia vigente, cédula de identificación, comprobante de seguro y el certificado de la VTV.

Asimismo, se exige el uso de luces bajas las 24 horas en rutas y autopistas, y que los menores de 10 años viajen en el asiento trasero con su silla de seguridad.

Respecto a la gestión de las actas, el sistema mantiene el beneficio de pago voluntario. Según se informó, abonar la multa en este periodo inicial "tiene una bonificación del 50% del valor mínimo de la sanción correspondiente a la misma".

Por el contrario, el incumplimiento puede derivar en la retención del carnet y la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.