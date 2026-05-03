Aumento de multas en Buenos Aires: las sanciones por infracciones de tránsito suben un 16,8%
El gobierno bonaerense actualizó el valor de la unidad fija por tercera vez en el año, estableciendo nuevos topes máximos que superan los dos millones.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un incremento de 16,8% en los valores de las multas por infracciones de tránsito para el bimestre mayo-junio. La medida, oficializada mediante la Resolución 2/2026 en el Boletín Oficial, representa la tercera actualización del año tras los ajustes de enero y marzo.
Con este cambio, el valor de la Unidad Fija (UF) -referenciada en el precio del litro de nafta de mayor octanaje en el Automóvil Club Argentino de La Plata- se elevó de $1.896 a $2.215.
Los nuevos montos según la infracción
A partir de la entrada en vigencia de la norma el pasado 1 de mayo, las sanciones más severas, como cruzar un semáforo en rojo, circular sin VTV o conducir sin licencia, parten desde los $664.500 y pueden alcanzar un techo de $2.215.000.
En el caso de faltas consideradas menores, como dejar el auto mal estacionado, no utilizar el cinturón de seguridad o circular sin la documentación obligatoria, los valores oscilan entre $110.750 y $221.500.
Por otro lado, negarse a realizar un test de alcoholemia se posiciona como una de las infracciones más costosas, con multas que pueden llegar hasta los $2.658.000.
Requisitos para circular y beneficios por pago
Para transitar por territorio bonaerense, las autoridades recordaron la obligatoriedad de portar la licencia vigente, cédula de identificación, comprobante de seguro y el certificado de la VTV.
Asimismo, se exige el uso de luces bajas las 24 horas en rutas y autopistas, y que los menores de 10 años viajen en el asiento trasero con su silla de seguridad.
Respecto a la gestión de las actas, el sistema mantiene el beneficio de pago voluntario. Según se informó, abonar la multa en este periodo inicial "tiene una bonificación del 50% del valor mínimo de la sanción correspondiente a la misma".
Por el contrario, el incumplimiento puede derivar en la retención del carnet y la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.