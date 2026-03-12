Ni licencia ni seguro: el error por el que más multan en las rutas

Mientras la mayoría de los conductores se asegura de llevar la licencia, el seguro y la VTV, existe un requisito obligatorio que suele quedar olvidado: el matafuego y las balizas portátiles.

El artículo 40, inciso F de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que todos los vehículos (excepto motos) deben llevar este equipamiento. Su ausencia o mal estado habilita a los inspectores a labrar una multa en el acto.

Qué matafuego corresponde según el vehículo

La reglamentación establece capacidades mínimas según el tipo de rodado:

Autos y camionetas (hasta 1.500 kg): Matafuego de 1 kg con indicador de presión.

Vehículos de hasta 3.500 kg (o 9 plazas): Capacidad mínima de 2,5 kg.

Un detalle clave: El control anual es obligatorio aunque el manómetro marque presión correcta. Además, el artefacto debe ubicarse bajo el asiento del acompañante y estar fijado con un soporte metálico. Llevarlo suelto en el habitáculo o en el baúl es motivo de infracción.

Las rutas del país reforzaron los controles y un elemento obligatorio que casi nadie recuerda genera una ola de multas.

Documentación y kit de emergencia

Además del matafuego, en los operativos te van a exigir:

Licencia de conducir vigente.

Cédula del vehículo (es válida aunque esté vencida si la presenta el titular).

Comprobante de seguro obligatorio.

VTV al día según la jurisdicción.

Kit de emergencia (balizas y chaleco reflectante).

Las infracciones por falta de estos elementos se clasifican como faltas graves. Los valores varían por provincia, pero el costo de la multa siempre es muy superior al de mantener el equipo en regla.

Un consejo extra: ¿Documentación física o digital?

Con el avance de la desregulación de documentos en Argentina, hoy es posible presentar la licencia y las cédulas desde la app Mi Argentina. Sin embargo, los especialistas recomiendan llevar siempre los documentos en formato físico al salir a la ruta.

El motivo es simple: en muchos tramos camineros la señal de internet es nula o inestable, lo que impide abrir la aplicación ante el requerimiento del agente. Contar con el carnet y la cédula en mano evita demoras innecesarias y asegura que el control fluya sin inconvenientes.